Какие пятна никогда нельзя стирать горячей водой — будет только хуже
Выбор правильной температуры воды особенно важен для этих пятен.
Когда дело доходит до стирки, горячая вода кажется оптимальным вариантом, но это не всегда правильный выбор для удаления некоторых пятен.
Дело в том, что для некоторых типов пятен высокая температура может принести больше вреда, чем пользы, поскольку оно затягивает пятно глубже в волокна, а не выводит его, пишет Marthastewart.
Чтобы не закрепились пятна, их следует сначала обрабатывать холодной водой. В таких случаях пятна безопаснее промывать в холодной воде с мягким моющим средством.
Какие пятна нельзя стирать горячей водой
Пятна от крови, пота, молочных продуктов, яиц и грудного молока являются белковыми и должны обрабатываться холодной водой.
Пятна от трав и растений
Загрязнение от травы, грязи и земли лучше удалять холодной водой. Они содержат органические соединения, которые под воздействием тепла ведут себя подобно белковым пятнам. Если вы имеете дело с грязью, дайте ему полностью высохнуть, прежде чем чистить щеткой, а затем обработайте и постирайте ткань.
Пятна от чернил и краски
Краски и чернила на масляной основе могут также закрепиться от горячей воды. Чтобы обработать ткань, положите ее лицевой стороной вниз и прополощите холодной водой, чтобы предотвратить распространение пигмента. Одежду с пятнами от чернил или краски следует стирать отдельно.
Пятна от вина и напитков с танинами
Пятна от красного вина и чая нужно стирать в холодной воде. Дело в том, что тепло может заблокировать танины (природные соединения, которые могут содержать эти напитки), что затруднит полное удаление пигмента.
Пятна от фруктов и помидоров
Как и вино, помидоры и ягоды содержат подобные трудновыводимые соединения, которые придают этим продуктам естественные яркие оттенки. Мытье их горячей водой только закрепит в волокнах.
