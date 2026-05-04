Какие пятна никогда нельзя стирать горячей водой — будет только хуже

Для удаления этих пятен рекомендуется использовать холодную воду / © Фото из открытых источников

Реклама

Когда дело доходит до стирки, горячая вода кажется оптимальным вариантом, но это не всегда правильный выбор для удаления некоторых пятен.

Дело в том, что для некоторых типов пятен высокая температура может принести больше вреда, чем пользы, поскольку оно затягивает пятно глубже в волокна, а не выводит его, пишет Marthastewart.

Чтобы не закрепились пятна, их следует сначала обрабатывать холодной водой. В таких случаях пятна безопаснее промывать в холодной воде с мягким моющим средством.

Реклама

Какие пятна нельзя стирать горячей водой

Пятна от крови, пота, молочных продуктов, яиц и грудного молока являются белковыми и должны обрабатываться холодной водой.

Пятна от трав и растений

Загрязнение от травы, грязи и земли лучше удалять холодной водой. Они содержат органические соединения, которые под воздействием тепла ведут себя подобно белковым пятнам. Если вы имеете дело с грязью, дайте ему полностью высохнуть, прежде чем чистить щеткой, а затем обработайте и постирайте ткань.

Пятна от чернил и краски

Краски и чернила на масляной основе могут также закрепиться от горячей воды. Чтобы обработать ткань, положите ее лицевой стороной вниз и прополощите холодной водой, чтобы предотвратить распространение пигмента. Одежду с пятнами от чернил или краски следует стирать отдельно.

Пятна от вина и напитков с танинами

Пятна от красного вина и чая нужно стирать в холодной воде. Дело в том, что тепло может заблокировать танины (природные соединения, которые могут содержать эти напитки), что затруднит полное удаление пигмента.

Реклама

Пятна от фруктов и помидоров

Как и вино, помидоры и ягоды содержат подобные трудновыводимые соединения, которые придают этим продуктам естественные яркие оттенки. Мытье их горячей водой только закрепит в волокнах.

Раньше мы писали о ряде привычек во время стирки, от которых следует отказаться уже сегодня. Больше об этом читайте в новости.

Новости партнеров