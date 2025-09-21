Какие работы нельзя проводить в саду осенью: потратите время зря и навредите растениям

Какие работы нельзя проводить в саду осенью и почему / © www.freepik.com/free-photo

Осенняя обрезка плодовых деревьев «под ноль». Многие пытаются радикально обрезать яблони, груши или сливы осенью. Однако усиленная обрезка перед зимой истощает дерево и повышает риск подмерзания. Можно проводить только санитарную обрезку: удаляйте сухие, сломанные или больные ветки. А формирование кроны лучше производить весной.

Посадка теплолюбивых культур. Не стоит осенью сажать абрикосы, персики или виноград в регионах с холодными зимами. Молодые саженцы не успеют укорениться и могут погибнуть от мороза. Для этих культур оптимальный период посадки — это весна.

Избыточная подкормка азотными удобрениями. Азот стимулирует рост зеленой массы, а осенью растениям нужно готовиться к покою. Если дать азотные удобрения, дерево или кустарники пойдут в рост и не выдержат зиму. Осенью используйте только калийно-фосфорные смеси для укрепления корневой системы.

Пересадка многолетних цветов в поздний период. Хосты, пионы или лилии лучше пересаживать в начале осени, когда еще тепло. Поздняя пересадка в октябре-ноябре бесполезна, потому что растение не успевает укорениться, и есть большая вероятность, что оно погибнет.

Сгребание всех листьев с газона. Некоторые осенью полностью обнажают газон, но это большая ошибка. Листья, измельченные газонокосилкой, могут служить природной мульчей и защитят траву от морозов. Сгребать нужно только толстый слой мокрых листьев, мешающий газону дышать.