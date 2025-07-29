Какие растения ест саранча больше всего: фермерам рассказали, что находится под угрозой

Какие культуры ест саранча / © Pixabay

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Последние недели юг Украины охватило нашествие саранчи. Больше всего из-за вредителя пострадали Херсонская и Запорожская области. Специалисты фиксируют, что украинские поля уничтожают два вида — египетская и перелетная саранча. А у них есть свои вкусовые предпочтения.

Особенно сильно эти насекомые любят злаковые поля, хотя не брезгуют и другими культурами.

Саранча: чем она питается

Одно взрослое насекомое за свою жизнь может съесть до 0,5 кг зелени. Но хуже всего то, что она дает достаточно большое потомство, которое может уничтожить уже такое количество корма, которого хватило бы на год для нескольких домашних животных.

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Чаще саранча нападает на поля кукурузы, пшеницы или ячменя. Но вредители часто на своем пути поедают и листья и плоды разных растений. Саранча не брезгует и дикорастущими злаками, травой на пастбищах, камышом.

Вредитель поражает скоростью, с которой он уничтожает культуру. Один рой саранчи способен уничтожить на своем пути 40-100% зелени. Сначала молодые насекомые передвигаются медленно, но становятся быстрее со временем.

К чему готовиться фермерам

Злаковые культуры, которые являются основой экспорта Украины, страдают от саранчи больше всего. Кукуруза, пшеница, ячмень находятся под прямой угрозой уничтожения, если поля не будут обработаны. Нередко вредитель может нападать на сады, огородные культуры, поэтому, кроме фермеров, могут пострадать и обычные хозяева.

Особенно уязвимы растения в период активного развития и молодые побеги. Через несколько дней насекомые способны полностью обнажить целое поле.

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По словам экснардепа и агрария Михаила Апостола, побороть проблему можно с помощью природного барьера. К сожалению, инсектициды против саранчи бездействуют, но дополнительно они уничтожают полезных насекомых, птиц и даже отравляют урожай. А вот наши прадеды хорошо знали, что саранча не откладывает яйца на полях с просом. Вредитель просто обходит эту культуру. Поэтому по периметру полей необходимо высевать просо, чтобы саранча летела себе дальше.