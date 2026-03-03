Какие растения категорически не стоит сажать возле перца: худшие соседи

Перец. / © pixabay.com

Перец хорошо растет на украинских огородах. Однако для щедрого урожая важно не только правильно ухаживать за ним, а также учитывать соседство на грядке. Некоторые культуры могут угнетать его, отбирать питательные вещества и провоцировать появление болезней и вредителей.

Что не стоит сажать рядом с перцем, а какие растения станут хорошими соседями – читайте в материале ТСН.ua.

Растущие нельзя сажать рядом с перцем

Картофель

Картофель и перец принадлежат к одной семье пасленовых, а потому имеют схожие болезни. Если высадить их рядом, то возрастает риск распространения фитофтороза и грибковых инфекций. Кроме того, эти культуры конкурируют за питательные вещества в почве.

Баклажаны

Баклажаны - также из пасленовых, а потому их "любят" одинаковые вредители - как колорадский жук и тля. Если эти растения будут расти рядом, заражение может быстро распространиться по всей грядке.

Помидоры

Хотя помидоры и перец часто выращивают рядом в теплицах, но следует избегать такого соседства на грядках. Обе культуры нуждаются в одинаковых питательных веществах, а потому могут конкурировать между собой и давать более слабый урожай.

Что сажать рядом с перцем

Чтобы перец хорошо рос и давал щедрый урожай, рядом лучше высаживать "правильные" культуры. Если избегать нежелательного соседства, то культуры в огороде будут меньше болеть, лучше развиваться и порадуют обильным урожаем.

Хорошие соседи для перца:

морковь

лук

чеснок

базилик

шпинат

салат

Такие растения могут помочь защитить перец от некоторых вредителей.

