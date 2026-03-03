- Дата публикации
Какие растения категорически не стоит сажать возле перца: худшие соседи
Следует заранее продумать размещение растений на огороде – это поможет получить максимальный результат из каждой грядки.
Перец хорошо растет на украинских огородах. Однако для щедрого урожая важно не только правильно ухаживать за ним, а также учитывать соседство на грядке. Некоторые культуры могут угнетать его, отбирать питательные вещества и провоцировать появление болезней и вредителей.
Что не стоит сажать рядом с перцем, а какие растения станут хорошими соседями – читайте в материале ТСН.ua.
Растущие нельзя сажать рядом с перцем
Картофель
Картофель и перец принадлежат к одной семье пасленовых, а потому имеют схожие болезни. Если высадить их рядом, то возрастает риск распространения фитофтороза и грибковых инфекций. Кроме того, эти культуры конкурируют за питательные вещества в почве.
Баклажаны
Баклажаны - также из пасленовых, а потому их "любят" одинаковые вредители - как колорадский жук и тля. Если эти растения будут расти рядом, заражение может быстро распространиться по всей грядке.
Помидоры
Хотя помидоры и перец часто выращивают рядом в теплицах, но следует избегать такого соседства на грядках. Обе культуры нуждаются в одинаковых питательных веществах, а потому могут конкурировать между собой и давать более слабый урожай.
Что сажать рядом с перцем
Чтобы перец хорошо рос и давал щедрый урожай, рядом лучше высаживать "правильные" культуры. Если избегать нежелательного соседства, то культуры в огороде будут меньше болеть, лучше развиваться и порадуют обильным урожаем.
Хорошие соседи для перца:
морковь
лук
чеснок
базилик
шпинат
салат
Такие растения могут помочь защитить перец от некоторых вредителей.
