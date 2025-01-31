Какие растения лучше сажать возле моркови, чтобы получить втрое больший урожай

Чтобы получать стабильно большой урожай моркови, нужно не только правильно ухаживать за ней. "Соседи" этой огородной культуры также имеют большое значение, потому что некоторые могут хорошо повлиять на морковь, она вырастет большой и сладкой, а некоторые могут ее убить. Рассказываем, что лучше посадить возле моркови, чтобы получить втрое больший урожай, а какие растения будут для нее плохими "соседями".

Какие лучшие "соседы" для моркови: советы опытных огородников

Лук на первом месте, это самый лучший соседний овощ, с которым морковь хорошо уживается на одной грядке, и вот почему. Эти культуры защищают друг друга от вредителей, поэтому лук можно смело сажать в междурядье моркови.

на первом месте, это самый лучший соседний овощ, с которым морковь хорошо уживается на одной грядке, и вот почему. Эти культуры защищают друг друга от вредителей, поэтому лук можно смело сажать в междурядье моркови. Горох и фасоль будут насыщать почву азотом, что отразится на урожайности моркови.

будут насыщать почву азотом, что отразится на урожайности моркови. Чеснок также будет отпугивать вредителей, в частности морковную муху.

также будет отпугивать вредителей, в частности морковную муху. Шалфей будет защищать морковь от насекомых.

будет защищать морковь от насекомых. Помидоры.

Редис.

Какие растения нельзя сажать возле моркови, потому что урожая не будет

Хрен сажать не следует, потому что он отрицательно скажется на вкусовых качествах моркови, она будет горькой и невкусной.

сажать не следует, потому что он отрицательно скажется на вкусовых качествах моркови, она будет горькой и невкусной. Свекла – плохой сосед для моркови, потому что конкурирует с ней за питательные вещества.

– плохой сосед для моркови, потому что конкурирует с ней за питательные вещества. Укроп замедляет рост моркови, поэтому лучше рядом посадить шпинат.

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