Какие растения любят луковую шелуху, а какие лучше не подкармливать им, потому что урожая не будет

Какая польза луковой шелухи для огорода / © Фото из открытых источников

Реклама

Луковую шелуху давно используют не только в быту, но и на огороде. Многие дачники считают ее одним из лучших натуральных удобрений и средств защиты растений от вредителей и грибковых заболеваний. Она содержит калий, кальций, магний, железо, фосфор, а также природные антиоксиданты и фитонциды, которые укрепляют растения и улучшают их развитие. Однако такая подкормка подходит далеко не всем культурам. Для некоторых овощей и цветов она приносит пользу, в то время как другие могут замедлить рост или даже потерять часть урожая.

Какая польза луковой шелухи

Шелуха лука ценится прежде всего за высокое содержание природных биологически активных веществ. Ее настои помогают:

укрепить иммунитет растений;

стимулировать рост корневой системы;

улучшить развитие побегов;

уменьшить риск грибковых заболеваний;

отпугивать тлю, паутинного клеща и некоторых других вредителей.

Особенно эффективным оно считается профилактическим средством.

Реклама

Какие культуры особенно любят луковая шелуха

Огурцы хорошо реагируют на полив настоем луковой шелухи. Такая подкормка помогает укрепить растения, способствует формированию новых завязей и повышает устойчивость к мучнистой росе.

Томаты. Помидоры тоже положительно реагируют на натуральный настой. Его используют для полива под корень или опрыскивания листьев. Это помогает укрепить растения, поддержать цветение и снизить риск развития грибковых инфекций.

Перец. Сладкий и острый перец после такой подкормки лучше переносит жару и перепады температур. Калий, содержащийся в шелухе, положительно влияет на формирование плодов.

Капуста. Настой часто используют для профилактики появления тли, крестоцветных блошек и других вредителей. Кроме этого растения получают дополнительные питательные вещества.

Клубника. Полив или опрыскивание клубники настоем помогает защитить кусты от серой гнили и некоторых насекомых. Особенно полезно применять весной и после завершения плодоношения.

Комнатные растения. Многие декоративные комнатные растения хорошо реагируют на слабый настой луковой шелухи. Он помогает освежить листву, улучшить рост и сделать растения более устойчивыми к болезням.

Какие растения лучше не подкармливать луковой шелухой

Несмотря на многочисленные преимущества, некоторые культуры могут негативно реагировать на такую подкормку.

Фасоль и горох. Бобовые культуры обладают собственной системой накопления азота благодаря специальным бактериям на корнях. Чрезмерное использование настоя луковой шелухи может нарушить естественные процессы развития растений и не принести ожидаемой пользы.

Редис очень чувствителен к любым изменениям в питании. Если слишком часто использовать органические настои, корнеплоды могут вырасти рыхлыми или утратить характерный вкус.

Чеснок и лук. Опытные огородники не советуют регулярно подкармливать лук и чеснок настоем из луковой шелухи. Хотя прямого вреда это обычно не наносит, эффективность такой подкормки минимальна, а иногда избыток органических веществ даже может ухудшить развитие культуры.

Суккуленты и кактусы. Такие растения нуждаются в очень умеренном питании. Органические настои могут привести к переувлажнению почвы и нарушению природного режима роста.

Как правильно приготовить настой

Для приготовления достаточно взять примерно две большие горсти сухой луковой шелухи и залить их двумя литрами горячей воды.

Настой оставляют в день, после чего процеживают и разбавляют чистой водой в соотношении примерно 1:2.

Таким раствором можно поливать растения под корень или использовать его для опрыскивания листьев.

Реклама

Огородники рекомендуют применять такую подкормку не чаще одного раза в две-три недели. Чрезмерное использование любых натуральных удобрений может нарушить баланс питательных веществ в почве.

Новости партнеров