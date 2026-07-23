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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Какие растения любят луковую шелуху, а какие лучше не подкармливать им, потому что урожая не будет

Если применять это удобрение правильно и в умеренном количестве, оно поможет укрепить растения, повысить их устойчивость к болезням и получить более щедрый урожай.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Какая польза луковой шелухи для огорода

Какая польза луковой шелухи для огорода / © Фото из открытых источников

Луковую шелуху давно используют не только в быту, но и на огороде. Многие дачники считают ее одним из лучших натуральных удобрений и средств защиты растений от вредителей и грибковых заболеваний. Она содержит калий, кальций, магний, железо, фосфор, а также природные антиоксиданты и фитонциды, которые укрепляют растения и улучшают их развитие. Однако такая подкормка подходит далеко не всем культурам. Для некоторых овощей и цветов она приносит пользу, в то время как другие могут замедлить рост или даже потерять часть урожая.

Какая польза луковой шелухи

Шелуха лука ценится прежде всего за высокое содержание природных биологически активных веществ. Ее настои помогают:

  • укрепить иммунитет растений;

  • стимулировать рост корневой системы;

  • улучшить развитие побегов;

  • уменьшить риск грибковых заболеваний;

  • отпугивать тлю, паутинного клеща и некоторых других вредителей.

Особенно эффективным оно считается профилактическим средством.

Какие культуры особенно любят луковая шелуха

  • Огурцы хорошо реагируют на полив настоем луковой шелухи. Такая подкормка помогает укрепить растения, способствует формированию новых завязей и повышает устойчивость к мучнистой росе.

  • Томаты. Помидоры тоже положительно реагируют на натуральный настой. Его используют для полива под корень или опрыскивания листьев. Это помогает укрепить растения, поддержать цветение и снизить риск развития грибковых инфекций.

  • Перец. Сладкий и острый перец после такой подкормки лучше переносит жару и перепады температур. Калий, содержащийся в шелухе, положительно влияет на формирование плодов.

  • Капуста. Настой часто используют для профилактики появления тли, крестоцветных блошек и других вредителей. Кроме этого растения получают дополнительные питательные вещества.

  • Клубника. Полив или опрыскивание клубники настоем помогает защитить кусты от серой гнили и некоторых насекомых. Особенно полезно применять весной и после завершения плодоношения.

  • Комнатные растения. Многие декоративные комнатные растения хорошо реагируют на слабый настой луковой шелухи. Он помогает освежить листву, улучшить рост и сделать растения более устойчивыми к болезням.

Какие растения лучше не подкармливать луковой шелухой

Несмотря на многочисленные преимущества, некоторые культуры могут негативно реагировать на такую подкормку.

  • Фасоль и горох. Бобовые культуры обладают собственной системой накопления азота благодаря специальным бактериям на корнях. Чрезмерное использование настоя луковой шелухи может нарушить естественные процессы развития растений и не принести ожидаемой пользы.

  • Редис очень чувствителен к любым изменениям в питании. Если слишком часто использовать органические настои, корнеплоды могут вырасти рыхлыми или утратить характерный вкус.

  • Чеснок и лук. Опытные огородники не советуют регулярно подкармливать лук и чеснок настоем из луковой шелухи. Хотя прямого вреда это обычно не наносит, эффективность такой подкормки минимальна, а иногда избыток органических веществ даже может ухудшить развитие культуры.

  • Суккуленты и кактусы. Такие растения нуждаются в очень умеренном питании. Органические настои могут привести к переувлажнению почвы и нарушению природного режима роста.

Как правильно приготовить настой

Для приготовления достаточно взять примерно две большие горсти сухой луковой шелухи и залить их двумя литрами горячей воды.

Настой оставляют в день, после чего процеживают и разбавляют чистой водой в соотношении примерно 1:2.

Таким раствором можно поливать растения под корень или использовать его для опрыскивания листьев.

Огородники рекомендуют применять такую подкормку не чаще одного раза в две-три недели. Чрезмерное использование любых натуральных удобрений может нарушить баланс питательных веществ в почве.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
256
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