Какие растения можно размножать черенками: как заготовить и укоренить декоративные кусты

Как размножать черенками кусты

Март — благоприятное время для садоводов, желающих размножить декоративные растения без лишних затрат. Именно сейчас, в период от таяния снега до начала набухания почек, черенкование дает наилучшие результаты. Растения уже ощущают весну, но они еще не потратили энергию на листву. Это позволяет веточке направить все силы на корни.

Почему стоит успеть именно сейчас черцевать растения

Благодаря мартовскому старту вы получаете саженцы с сохраненными сортовыми характеристиками, которые будут готовы к высадке в сад уже в конце этой весны. Такие растения обладают мощной корневой системой, быстрее растут и обычно начинают радовать цветением уже на третий год. Кроме того, работа в марте минимально травмирует материнский куст, поскольку он находится в состоянии покоя.

Полный список растений для укоренения в марте

Эксперты для мартовской заготовки рекомендуют такие декоративные культуры.

Цветущие и декоративные кустарники

спирея

бирючина

пироканта

бересклет

дейция

калины

Тамарикс

самшит

барбарис

розы

сирень

кизильник

дерн

жимолости

гортензии

форзиция

вейгела

жасмин

Лианы

глициния

декоративный виноград

клематис

Хвойные растения

тис

можжевельник

кипарисовик

туи

Как заготовить черенки в марте

Лучше всего нарезать веточки утром во время оттепели. Выбирайте здоровые, однолетние одревесневшие побеги с солнечной стороны куста.

Для листопадных растений нужны черенки длиной 15-25 см с 3-4 почками. Нижний срез делайте косым (в 1–2 см от почки), а верхний — ровным. Если ветви пусты внутри, как у жасмина или форзиции, режьте непосредственно над и под узлами почек. Срез должен быть светло-зеленым внутри, без почернения.

Для хвойных черенки до 15 см не срезайте, а отламывайте с «пяткой» (частью старой коры) от молодых побегов второго-третьего порядка. Лучший возраст материнского куста — около 5 лет.

Как укоренить черенки в домашних условиях

Процесс превращения зимних побегов в полноценные саженцы требует внимательного подхода к их пробуждению и созданию правильных условий для роста. Поскольку растения находились в состоянии глубокого покоя, их нельзя сразу ставить в тепло — переход должен быть постепенным. Сначала черенки выдерживают в прохладной воде при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов, и только после этого погружают в теплую воду на сутки. Чтобы ускорить появление первых корешков, следует использовать стимуляторы роста, среди которых могут быть как профессиональные средства типа «Корневина», так и натуральные растворы меда, сока алоэ или хлореллы.

Для укоренения декоративных кустов обычно выбирают один из двух проверенных способов:

В воде. Для этого метода лучше всего подходят непрозрачные емкости, поскольку корни быстрее появляются в темноте. Черенки ставят в мягкую отстоянную воду, поддерживая ее уровень на отметке 5-7 сантиметров. Важно не менять воду полностью, а лишь понемногу доливать свежую, чтобы не нарушать сложившуюся микрофлору. Когда корешки подрастут до 5 сантиметров, растения переводят в почву — горшки или теплицы, углубляя их примерно на десять сантиметров.

Использование субстрата. Если вы предпочитаете высадку непосредственно в землю, необходимо подготовить рыхлую смесь. Это может быть торф с песком, перлит, кокосовое волокно или сфагнум, особенно рекомендуемый для хвойных видов. Черенки погружают в наполненные контейнеры под наклоном, оставляя над поверхностью только одну или две почки. Главное — предусмотреть достаточно места для будущего развития корней, чтобы впоследствии растения было удобно рассаживать.

Весенний уход и высадка черенков

Черенкам необходимо обеспечить «эффект теплицы», накрыв их пленкой или стеклянным колпаком. Это позволит поддерживать высокую влажность воздуха и субстрата, однако не забывайте о регулярном проветривании во избежание загнивания.

Температурный режим должен быть в пределах от 20 до 25 градусов. Что касается освещения, то идеальным вариантом станет яркий, но рассеянный свет. Прямые лучи весеннего солнца могут перегреть молодые побеги, а их недостаток — остановить развитие, поэтому лучше выбирать место в легкой тени.

До стабильного тепла черенки выращивают как рассаду. Им нужен рассеянный свет и температура +20…+25°C. Если побеги начнут слишком вытягиваться, температуру следует снизить до +15…+18°C. В среднем укоренение длится месяц (для сирени — до двух).

Перед высадкой на постоянное место в мае растения обязательно закаляют. Летом молодые кусты следует беречь от прямых лучей солнца и обеспечить им регулярный полив.