Какие растения не переносят змеи: простые решения для сада и огорода

Змея / © Freepik

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Змеи во дворе, в теплицах или на огороде — неприятная, а порой и опасная ситуация для любого хозяина. Даже если речь идет об относительно безопасных ужах, их появление может вызвать серьезный дискомфорт. Но есть простое и эффективное решение: использовать силу природы — а именно некоторые растения, запах которых змеи просто не переносят.

Об этом пишет 24 канал.

Хризантемы. Эти цветы не только радуют глаз, но и содержат пиретрум — природное токсическое вещество для многих пресмыкающихся и насекомых. Посадив несколько кустов вокруг участка, вы создадите эффективный барьер для змей. К тому же хризантемы также защищают от тли и клещей.

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Полынь Резкий аромат полыни известен своими защитными свойствами.

Бархатцы. Привычная для украинских садов у бархатца резкий запах, неприятный как для змей, так и для грызунов. Особенно мощно действуют листья и стебли этого цветка. Высаживайте их вдоль границ участка, теплиц или грядок.

Чеснок. Кроме кулинарной ценности чеснок — мощный природный репеллент. Его сильный запах раздражает змей. Можно не только сажать растение, но и делать настой из измельченного чеснока и разбрызгивать по участку.

Базилик. Еще одна популярная пряность, которая имеет приятный запах для людей, но невыносим для змей. Базилик — прекрасное решение для сочетания эстетики, кулинарной пользы и защиты от пресмыкающихся.

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Вместо того чтобы использовать химикаты или ловушки, вы можете высадить простые, доступные и безопасные растения, которые не дадут змеям приблизиться к вашему дому. Совет универсален и не требует лишних затрат. А бонус — еще и красивый сад и свежая зелень на кухне.

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