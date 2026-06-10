Какие растения не стоит сажать рядом с помидорами, чтобы не испортить урожай: советы специалистов

Помидоры

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Правильное соседство на грядке является критически важным для урожая помидоров . Некоторые растения могут не просто мешать росту томатов, но и провоцировать болезни или истощать почву.

Об этом пишет martha stewart.

Что может испортить урожай помидоров

Эксперты назвали 10 культур, которые не стоит высаживать рядом с помидорами:

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Фенхель — выделяет в почву вещества, подавляющие рост других растений, в том числе томатов.

Капуста активно конкурирует за питательные вещества и может «забирать» ресурсы из почвы.

Фасоль – быстро разрастается и затеняет помидоры, ограничивая доступ к солнцу.

Укроп - в зрелом возрасте угнетает развитие корневой системы томатов.

Кукуруза – высокое растение, создающее тень и мешающее нормальному росту помидоров.

Окра (бамия) — имеет густые листья и может блокировать доступ света.

Картофель относится к той же семье, что и помидоры, поэтому распространяет общие болезни.

Брокколи – истощает почву, требуя большого количества питательных веществ.

Цветная капуста – привлекает вредителей, которые могут атаковать и томаты.

Баклажан конкурирует за ресурсы и может переносить опасные грибковые болезни.

Специалисты отмечают: чтобы получить обильный и здоровый урожай, важно не только правильно ухаживать за помидорами, но и внимательно подбирать «соседи» для них на грядке.

Как мы писали, для быстрой наливания плодов томаты нуждаются в правильной подкормке , в частности калия и фосфора, которые стимулируют развитие плодов и улучшают их вкус. Эксперты советуют использовать как минеральные удобрения, так и натуральные средства – например, золу, дрожжевые растворы или настои трав. Также важно подпитывать растения регулярно, но без избытка азота, поскольку он способствует росту листьев, а не плодам. Кроме удобрений, на урожайность влияют правильный полив, достаточный солнечный свет и уход за кустарником, включая пасынкование.

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