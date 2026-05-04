Какие растения не стоит сажать возле помидоров, чтобы не погубить урожай
Несмотря на то, что помидоры являются основным продуктом летнего сада, следует знать, какие растения нельзя сажать рядом с ними.
Не все растения являются хорошими соседями для помидоров. Некоторые из них могут увеличить риск заболеваний или ограничить рост этих популярных овощей.
Об этом пишут эксперты издания Focus Garden.
Картофель
Помидоры и картофель относятся к одной семье пасленовых, что делает их подверженными одинаковым болезням, таким как фитофтороз. Выращивание их поблизости увеличивает риск передачи патогенов, что может ослабить здоровье обоих видов. Картофель также конкурирует с помидорами за питательные вещества и воду, что негативно влияет на урожайность.
Баклажаны и перец
Баклажаны и перец также пасленовые, а это значит, что они могут привлекать тех же вредителей и болезни, что и помидоры. Распространенные болезни, такие как мучнистая роса и вирусы могут легко распространяться между этими растениями.
Кукуруза
Кукуруза — это растение, которое может привлекать кукурузную моль, вредителя, поражающего как кукурузу, так и помидоры. Кроме того, кукуруза растет высокой и может затенять помидоры, ограничивая их доступ к солнечному свету. Выращивание этих растений вместе часто приводит к проблемам с урожайностью.
Капуста и другие крестоцветы
Капуста, брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста имеют схожие потребности в питательных веществах, как и помидоры, что означает, что они конкурируют за воду и питательные вещества. Кроме того, капуста часто привлекает вредителей, которые тоже могут атаковать помидоры.
Укроп
Зелень часто является идеальными растениями-компаньонами для томатов, но укроп является исключением. Зрелые растения укропа могут нанести вред растениям помидоров, забирая питательные вещества из почвы и подавляя рост корней томатов.
Баклажаны
Баклажаны будут конкурировать с помидорами за питательные вещества. Также баклажаны могут распространять фитофтороз и грибковое заболевание.
Если помидоры будут подвергнуты фитофторозу, то появится гниение плодов и сморщенные листья на растениях.
