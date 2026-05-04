Какие растения не стоит сажать возле помидоров, чтобы не погубить урожай

Помидоры / © Associated Press

Реклама

Не все растения являются хорошими соседями для помидоров. Некоторые из них могут увеличить риск заболеваний или ограничить рост этих популярных овощей.

Об этом пишут эксперты издания Focus Garden.

Картофель

Помидоры и картофель относятся к одной семье пасленовых, что делает их подверженными одинаковым болезням, таким как фитофтороз. Выращивание их поблизости увеличивает риск передачи патогенов, что может ослабить здоровье обоих видов. Картофель также конкурирует с помидорами за питательные вещества и воду, что негативно влияет на урожайность.

Реклама

Баклажаны и перец

Баклажаны и перец также пасленовые, а это значит, что они могут привлекать тех же вредителей и болезни, что и помидоры. Распространенные болезни, такие как мучнистая роса и вирусы могут легко распространяться между этими растениями.

Кукуруза

Кукуруза — это растение, которое может привлекать кукурузную моль, вредителя, поражающего как кукурузу, так и помидоры. Кроме того, кукуруза растет высокой и может затенять помидоры, ограничивая их доступ к солнечному свету. Выращивание этих растений вместе часто приводит к проблемам с урожайностью.

Капуста и другие крестоцветы

Капуста, брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста имеют схожие потребности в питательных веществах, как и помидоры, что означает, что они конкурируют за воду и питательные вещества. Кроме того, капуста часто привлекает вредителей, которые тоже могут атаковать помидоры.

Укроп

Зелень часто является идеальными растениями-компаньонами для томатов, но укроп является исключением. Зрелые растения укропа могут нанести вред растениям помидоров, забирая питательные вещества из почвы и подавляя рост корней томатов.

Реклама

Баклажаны

Баклажаны будут конкурировать с помидорами за питательные вещества. Также баклажаны могут распространять фитофтороз и грибковое заболевание.

Если помидоры будут подвергнуты фитофторозу, то появится гниение плодов и сморщенные листья на растениях.

Раньше мы писали об основных правилах ухода за помидорами. Больше об этом читайте в новости.

Новости партнеров