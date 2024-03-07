Какие растения нельзя подкармливать пеплом: они просто погибнут

Древесный пепел – очень полезное универсальное удобрение, но для некоторых огородных культур он противопоказан.
Для того чтобы получить богатый урожай, конечно, нужно подкармливать растения, чтобы они хорошо росли. Многие опытные огородники предпочитают органические удобрения, не имеющие никаких химических составляющих. К таковым относится и древесная пепел. Но не всем растениям будет на пользу такая подкормка. Рассказываем, какие овощные растения и цветы нельзя подкармливать пеплом.
Какие растения нельзя подкармливать древесным пеплом
Древесный пепел – одно из самых полезных универсальных удобрений. Он содержит калий и фосфор, необходимые для роста и укоренения растений. Пепел предотвращает окисление почвы, улучшая ее структуру, защищает культуры от болезней и отпугивает вредителей. Но есть растения, которые нельзя удобрять пеплом, потому что они любят кислую почву.
- Огородные культуры. Древесной золой нельзя подкармливать арбузы, редис и щавель, потому что для них кислая почва лучше.
- Цветы. Рододендроны, гортензия, садовая азалия, вереск, папоротник и ландыш. Эти цветы относятся к группе растений – ацидофилов, которые лучше растут в кислых почвах. А древесный пепел раскисляет почву, поэтому этим растениям он только повредит.
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