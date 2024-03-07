Какие растения нельзя подкармливать пеплом: они просто погибнут

Для того чтобы получить богатый урожай, конечно, нужно подкармливать растения, чтобы они хорошо росли. Многие опытные огородники предпочитают органические удобрения, не имеющие никаких химических составляющих. К таковым относится и древесная пепел. Но не всем растениям будет на пользу такая подкормка. Рассказываем, какие овощные растения и цветы нельзя подкармливать пеплом.

Какие растения нельзя подкармливать древесным пеплом

Древесный пепел – одно из самых полезных универсальных удобрений. Он содержит калий и фосфор, необходимые для роста и укоренения растений. Пепел предотвращает окисление почвы, улучшая ее структуру, защищает культуры от болезней и отпугивает вредителей. Но есть растения, которые нельзя удобрять пеплом, потому что они любят кислую почву.

Огородные культуры. Древесной золой нельзя подкармливать арбузы, редис и щавель, потому что для них кислая почва лучше.

Древесной золой нельзя подкармливать арбузы, редис и щавель, потому что для них кислая почва лучше. Цветы. Рододендроны, гортензия, садовая азалия, вереск, папоротник и ландыш. Эти цветы относятся к группе растений – ацидофилов, которые лучше растут в кислых почвах. А древесный пепел раскисляет почву, поэтому этим растениям он только повредит.

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