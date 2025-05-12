Какие растения нельзя подкармливать раствором из дрожжей, потому что урожая не будет

Какие огородные культуры нельзя подкармливать дрожжами / © pixabay.com

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Да, органические удобрения считаются лучше химических, ведь не вредят окружающей среде, не влияют на вкус и качество плодов и значительно дешевле. Однако следует знать, что подкормка дрожжами некоторых огородных культур несколько опасна, потому что когда органика начинает разлагаться в почве, питательные вещества поглощают калий и кальций. А растения, которым не хватает этих микроэлементов, начинают увядать и могут погибнуть. Итак, рассказываем, какие огородные культуры не любят удобрения на основе дрожжей.

Какие растения нельзя подкармливать дрожжами: советы опытных огородников

Дрожжи оказывают негативное влияние на следующие культуры:

картофель;

лук;

морковь;

свеклу;

редис;

редьку;

фасоль;

чеснок;

горох.

От дрожжевой подкормки возникает избыток полезных веществ. Поэтому плоды могут деформироваться, потерять свои вкусовые свойства, а также сокращаются сроки их хранения.

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Такое удобрение будет лучше для помидоров, перца, баклажанов, огурцов. Также дрожжи рекомендуется использовать для подкормки плодовых деревьев, ягодных кустов и комнатных растений.