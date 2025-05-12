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Какие растения нельзя подкармливать раствором из дрожжей, потому что урожая не будет
Опытные хозяева пользуются дрожжевыми удобрениями, потому что они очень полезны для огородных культур. Однако следует знать, что некоторые растения не любят такой подкормки и даже могут погибнуть от нее.
Да, органические удобрения считаются лучше химических, ведь не вредят окружающей среде, не влияют на вкус и качество плодов и значительно дешевле. Однако следует знать, что подкормка дрожжами некоторых огородных культур несколько опасна, потому что когда органика начинает разлагаться в почве, питательные вещества поглощают калий и кальций. А растения, которым не хватает этих микроэлементов, начинают увядать и могут погибнуть. Итак, рассказываем, какие огородные культуры не любят удобрения на основе дрожжей.
Какие растения нельзя подкармливать дрожжами: советы опытных огородников
Дрожжи оказывают негативное влияние на следующие культуры:
картофель;
лук;
морковь;
свеклу;
редис;
редьку;
фасоль;
чеснок;
горох.
От дрожжевой подкормки возникает избыток полезных веществ. Поэтому плоды могут деформироваться, потерять свои вкусовые свойства, а также сокращаются сроки их хранения.
Такое удобрение будет лучше для помидоров, перца, баклажанов, огурцов. Также дрожжи рекомендуется использовать для подкормки плодовых деревьев, ягодных кустов и комнатных растений.