Какие растения нельзя подкармливать раствором из дрожжей, потому что урожая не будет

Дрожжевой раствор — это популярный народный метод подкормки, стимулирующий рост растений и повышающий урожайность. Однако не все культуры одинково реагируют на такое удобрение. В некоторых случаях дрожжи могут нарушить баланс почвы, снизить количество полезных микроорганизмов и даже привести к снижению урожая.

Почему дрожжи подходят не всем растениям

Дрожжи активизируют микрофлору почвы, но могут:

вытягивать из почвы калий и кальций;

вызвать чрезмерный рост зеленой массы;

нарушать баланс питательных веществ;

не подходить для культур, любящих стабильное питание.

Какие растения нельзя подкармливать дрожжами

Лук и чеснок. Эти культуры не любят активного брожения в почве. Дрожжи могут спровоцировать гниение корней, ухудшение вкуса, плохое качество урожая. Картофель. Дрожжевая подкормка может вызвать чрезмерный рост ботвы и уменьшение формирования клубней. Морковь и корнеплоды, в эту группу также относятся свекла и редис. Проблемы: деформация корней, водянистость, понижение сладости и плотности. Бобовые культуры. Горох и фасоль имеют свою систему фиксации азота, поэтому дрожжи могут нарушить естественный баланс и снизить урожайность. Плодовые деревья и кустарники во время плодоношения. На этапе формирования плодов дрожжи могут вызвать чрезмерный рост побегов, меньшее завязи и ухудшение качества плодов.

Когда дрожжевая подкормка может быть полезна

Несмотря на ограничения, дрожжевая подкормка иногда применяют для:

рассады томатов;

огурцов на ранних этапах роста;

декоративных растений в фазе активного развития

Но важно использовать его умеренно.

Чем заменить дрожжевую подкормку

Для безопасного питания растений лучше использовать:

компост или перегной;

древесный пепел — источник калия;

биогумус;

минеральные удобрения по инструкции.

