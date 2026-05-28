Какие растения нельзя подкармливать раствором из дрожжей, потому что урожая не будет

Для некоторых культур этот раствор может быть полезным, но многим растениям, особенно корнеплодам и луковым, такая подкормка способна навредить и снизить их урожайность. Какие безопасные альтернативы.

Какой вред дрожжевого раствора

Какой вред дрожжевого раствора / © Freepik

Дрожжевой раствор — это популярный народный метод подкормки, стимулирующий рост растений и повышающий урожайность. Однако не все культуры одинково реагируют на такое удобрение. В некоторых случаях дрожжи могут нарушить баланс почвы, снизить количество полезных микроорганизмов и даже привести к снижению урожая.

Почему дрожжи подходят не всем растениям

Дрожжи активизируют микрофлору почвы, но могут:

  • вытягивать из почвы калий и кальций;

  • вызвать чрезмерный рост зеленой массы;

  • нарушать баланс питательных веществ;

  • не подходить для культур, любящих стабильное питание.

Какие растения нельзя подкармливать дрожжами

  1. Лук и чеснок. Эти культуры не любят активного брожения в почве. Дрожжи могут спровоцировать гниение корней, ухудшение вкуса, плохое качество урожая.

  2. Картофель. Дрожжевая подкормка может вызвать чрезмерный рост ботвы и уменьшение формирования клубней.

  3. Морковь и корнеплоды, в эту группу также относятся свекла и редис. Проблемы: деформация корней, водянистость, понижение сладости и плотности.

  4. Бобовые культуры. Горох и фасоль имеют свою систему фиксации азота, поэтому дрожжи могут нарушить естественный баланс и снизить урожайность.

  5. Плодовые деревья и кустарники во время плодоношения. На этапе формирования плодов дрожжи могут вызвать чрезмерный рост побегов, меньшее завязи и ухудшение качества плодов.

Когда дрожжевая подкормка может быть полезна

Несмотря на ограничения, дрожжевая подкормка иногда применяют для:

  • рассады томатов;

  • огурцов на ранних этапах роста;

  • декоративных растений в фазе активного развития

Но важно использовать его умеренно.

Чем заменить дрожжевую подкормку

Для безопасного питания растений лучше использовать:

  • компост или перегной;

  • древесный пепел — источник калия;

  • биогумус;

  • минеральные удобрения по инструкции.

