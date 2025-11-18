Какие растения нельзя приносить в свой дом, потому что они притягивают опасность и болезни

Украинцы издавна внимательно относились к растениям, которые заносили в свой дом. Некоторые цветы и травы наши предки обходили стороной, хотя они имеют очень привлекательный вид. Ведь были убеждены, что эти растения притягивают болезни, несчастья и даже нечистую силу. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Камыш наши предки очень боялись, его называли «цветом покойника» и никогда не приносили в дом. По народным приметам в камышах живут нечистые силы, а само растение имеет связь со смертью. Существовало даже выражение: «Чтобы тебя камышом измерили». Ведь в древности именно камышом измеряли длину покойного тела перед изготовлением гроба. Люди верили, что камыш в доме притягивает болезни, приносит несчастья и потери, может «открыть двери» нечистой силе. Современные флористы также редко используют камыши в цветочных композициях.

Папоротник. Несмотря на красивую легенду о волшебном цветке папоротника на Ивана Купала, во многих регионах страны это растение считали опасным для дома. Наши предки были убеждены, что папоротник обладает способностью истощать жизненную энергию человека, поглощая его эмоции и силы. Народные приметы говорят, что папоротник притягивает бедность и неприятности, может вызвать апатию и слабость, является «вампиром», который вытягивает энергию из жильцов дома. Поэтому папоротник никогда не оставляли в доме.

Кувшинка. Нежные цветы кувшинки всегда привлекали внимание своей красотой, но наши предки к ним относились с предосторожностью. Считалось, что эти растения олицетворяют души утопленных девушек, ставших русалками. Плохой приметой считалось срезать кувшинки ножом, поэтому их только выдергивали из воды. А занести цветок в дом — значило навлечь беду. Что говорили приметы: кувшинка приносит плохие сны, может вызвать тревогу и страхи, усиливает риск несчастных случаев, особенно связанных с водой. Потому цветы озер и прудов в жилом пространстве не держали.

Каллы считаются изящным и элегантным растением, но в народной традиции они имеют плохую репутацию. Во многих странах эти цветы считаются похоронными, а в Украине их тоже связывали со смертью. По одной из народных версий, их форма напоминает погребальную свечу и белый саванн, что и породило мистическое отношение к ним. Принесенные в дом, они могут привлечь болезни или несчастья. Их не дарят пожилым женщинам, чтобы не навлечь плохую судьбу. Считаются символом скорби и конца жизненного цикла.