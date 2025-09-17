Какие растения нельзя сажать у роз: список из 8 опасных соседей

Розы / © www.freepik.com/free-photo

Розы считают одними из красивейших садовых растений, но для их здоровья важно правильно подбирать соседей. Неправильно посаженные цветы или овощи могут истощать почву, создавать чрезмерную влажность, затенять кусты или переносить опасные болезни и вредителей.

Об этом сообщило издание Martha Stewart.

Эксперты по садоводству составили список растений, которых лучше избегать у роз.

Сирень. Мощные корни сирени способны отбирать у роз воду и питательные вещества. Кроме того, это растение подвержено мучнистой росе, которая может распространяться и на цветы.

Левкой. Популярные у садоводов цветы нередко поражаются грибковыми болезнями — ржавчиной и мучнистой росой. Если они растут рядом с розами, риск заражения значительно возрастает.

Картофель, помидоры и перец. Эти огородные культуры могут переносить вертициллезное увядание и другие грибковые инфекции. Также они привлекают тлю и паутинный клещ, которые опасны и для роз.

Мальвы. Несмотря на то, что мальвы и розы имеют схожие требования к солнцу и почве, их объединяет и общий враг — ржавчина. Соседство этих растений только усиливает опасность болезни.

Леопардовая кавычка. Это яркое почвопокровное растение содержит избыток влаги и затеняет землю. Такие условия благоприятны для развития черной пятнистости — одной из самых распространенных грибковых болезней роз.

Мята. Она быстро разрастается и может подавить соседние растения. Ее интенсивный аромат, по наблюдениям садоводов, отпугивает опылителей, из-за чего розы могут цвести слабее.

Утренняя слава (ипомея). Это вьющееся растение легко переплетается со стеблями роз, нанося им вред. Кроме того, она создает дополнительное затенение и уносит часть питательных веществ.

Ползучая Дженни. Формирует плотные ковры, которые могут задушить корневую систему роз, снизить циркуляцию воздуха и повысить влажность в почве.

В то же время садоводы советуют обратить внимание на растения-компаньоны. Лучше всего розы сочетать с луком, чесноком и луком-шнит. Они отпугивают вредителей, помогают оградить цветы от тли и паутинного клеща и даже способны усиливать аромат бутонов.

