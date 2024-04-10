Какие растения нужно обрезать уже сейчас, в апреле: они пойдут в рост и будут цвести

Эти цветы нужно обрезать уже сейчас, чтобы летом они пышно зацвели

Весной садоводы производят обрезку плодовых деревьев, некоторых кустарников и цветов. Рассказываем, какие цветы нуждаются в обрезке в апреле для хорошего роста и пышного цветения. Именно благодаря своевременной обрезке цветы распустятся и будут радовать цветением летом.

Какие растения нужно обрезать в апреле

По мнению экспертов в обязательной обрезке в апреле нуждаются такие три растения.

Камелия

Камелии легко выращивать, они идеально подходят для контейнеров, что делает их привлекательными для садоводов. Они также доступны в разных цветах, подходящих для различных клумб и участков.

Обрезать камелию нужно, когда цветы отцветут и растения, которым не менее трех лет.

Для стимулирования цветения камелию не нужно обрезать, в обрезке нуждаются растения, которык сильно выросли в высоту. Если цветы начинают казаться слишком высокими, возможно, пора воспользоваться секатором.

Чтобы обрезать растения, удалите все переросшие из центра стебли. По желанию можно придать форму растению по своему предпочтению.

Фуксия

Это морозостойкое растение отлично подходит для выращивания в саду, а их отличный цвет может радовать даже осенью. Цветы хорошо растут в контейнерах, на цветниках на солнце или в полутени.

Лучше фуксии обрезать в апреле. Возможно, фуксии придется обрезать до уровня земли. Таким образом, можно простимулировать их развитие, чтобы наслаждаться буйным цветением летом. После обрезки, чтобы сохранить нужную влагу, рекомендуется мульчировать эти растения, а также улучшить почву.

Гортензия

Обрезка гортензии зависит от ее сорта. Обычную гортензию рекомендуют обрезать в первой половине весны. А плетистую гортензию обрезают после цветения летом.

Обрезка гортензий весной помогает предотвратить их одеревенение, стимулирует растение к сильному росту и обильному цветению.

Гортензия

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