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Какие растения нужно обрезать уже сейчас, в апреле: они пойдут в рост и будут цвести

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Какие растения нужно обрезать уже сейчас, в апреле: они пойдут в рост и будут цвести

Эти цветы нужно обрезать уже сейчас, чтобы летом они пышно зацвели

Весной садоводы производят обрезку плодовых деревьев, некоторых кустарников и цветов. Рассказываем, какие цветы нуждаются в обрезке в апреле для хорошего роста и пышного цветения. Именно благодаря своевременной обрезке цветы распустятся и будут радовать цветением летом.

Какие растения нужно обрезать в апреле

По мнению экспертов в обязательной обрезке в апреле нуждаются такие три растения.

Камелия

Камелии легко выращивать, они идеально подходят для контейнеров, что делает их привлекательными для садоводов. Они также доступны в разных цветах, подходящих для различных клумб и участков.

Обрезать камелию нужно, когда цветы отцветут и растения, которым не менее трех лет.

Для стимулирования цветения камелию не нужно обрезать, в обрезке нуждаются растения, которык сильно выросли в высоту. Если цветы начинают казаться слишком высокими, возможно, пора воспользоваться секатором.

Чтобы обрезать растения, удалите все переросшие из центра стебли. По желанию можно придать форму растению по своему предпочтению.

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Фуксия

Это морозостойкое растение отлично подходит для выращивания в саду, а их отличный цвет может радовать даже осенью. Цветы хорошо растут в контейнерах, на цветниках на солнце или в полутени.

Лучше фуксии обрезать в апреле. Возможно, фуксии придется обрезать до уровня земли. Таким образом, можно простимулировать их развитие, чтобы наслаждаться буйным цветением летом. После обрезки, чтобы сохранить нужную влагу, рекомендуется мульчировать эти растения, а также улучшить почву.

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Гортензия

Обрезка гортензии зависит от ее сорта. Обычную гортензию рекомендуют обрезать в первой половине весны. А плетистую гортензию обрезают после цветения летом.

Обрезка гортензий весной помогает предотвратить их одеревенение, стимулирует растение к сильному росту и обильному цветению.

Гортензия / ©
Гортензия

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