Какие растения нужно обязательно обрезать в августе, чтобы в следующем году пышно цвели

Какие цветы нужно обрезать в августе / © www.freepik.com/free-photo

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Август — один из самых важных месяцев по уходу за декоративными растениями. Именно в конце лета многие многолетники, кустарники и лианы завершают основное цветение и начинают накапливать силы для следующего сезона. Если вовремя провести обрезку, растения не будут тратить питательные вещества на формирование семян, лучше перенесут зиму и весной быстрее отправятся в рост. Впрочем, важно помнить, что не все культуры можно обрезать в августе. Для одних такая процедура станет толчком к развитию, а для других может привести к потере цветочных почек. Именно поэтому следует знать, какие растения действительно нуждаются в августовской обрезке.

Розы: удалите все, что мешает растению

В августе розы еще могут радовать повторным цветением, однако им уже нужна подготовка к осени. Прежде всего, нужно срезать все увядшие цветы, сухие бутоны и поврежденные побеги. Это поможет растению не тратить силы на образование плодов.

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В то же время сильную формовочную обрезку в конце лета проводить не стоит. Оно может стимулировать появление молодых побегов, которые не успеют вызреть до первых заморозков.

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Лаванда нуждается в легкой обрезке

После завершения цветения лаванду желательно немного подстричь. Удаляют все цветоносы и примерно треть молодых зеленых побегов.

Но нельзя срезать старую одревесневшую часть куста, ведь она очень медленно восстанавливается. Правильная обрезка помогает растению сохранять компактную форму и стимулирует образование новых побегов, на которых следующим летом появится еще больше ароматных цветов.

Отцветшие пионы также нуждаются в уходе

Хотя пионы отцветают еще в начале лета, в августе следует осмотреть кусты и удалить все засохшие цветоносы, если этого не сделали раньше.

Также можно срезать листья, пораженные грибковыми болезнями или вредителями. Здоровую зеленую массу лучше оставить, ведь именно из-за листьев растение накапливает питательные вещества для закладки будущих цветочных почек.

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Флоксы после цветения станут только лучше

Большинство сортов флоксов после завершения цветения хорошо реагируют на обрезку. Удаление соцветий не только улучшает внешний вид клумбы, но и помогает растению направить питательные вещества на укрепление корневой системы.

Одновременно следует убрать все слабые или поврежденные стебли, чтобы уменьшить риск развития грибковых заболеваний.

Дельфиниумы могут зацвести повторно

Если после первой волны цветения срезать цветоносы почти до основания, а затем обеспечить растению достаточный полив и подкормку, многие сорта дельфиниума способны повторно выпустить цветоносы уже в конце лета или начале осени.

Однако проводить такую обрезку нужно только на здоровых растениях.

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Клематисы второй и третьей групп также требуют внимания

В августе после завершения цветения можно удалить отцветшие побеги у тех сортов клематисов, для которых это предусмотрено правилами ухода.

Перед обрезкой обязательно следует выяснить, к какой группе относится растение. Ведь разные виды требуют разной интенсивности обрезки, и ошибка может лишить куст цветения в следующем году.

Колокольчики и котовник

Эти многолетники после цветения хорошо реагируют на удаление старых цветоносов. Такая процедура стимулирует образование новых побегов и нередко вызывает повторное, хотя и менее обильное цветение осенью.

Кроме того, обрезанные растения выглядят значительно опрятнее и лучше проветриваются.

Гортензии обрезают не все

В августе не стоит спешить с обрезкой крупнолистных гортензий, ведь они формируют цветочные почки на прошлогодних побегах. Если их срезать, на следующий год можно остаться без цветов.

Вместо этого достаточно удалить сухие, поломанные или больные ветви, а основное формирование оставить на рекомендованный для конкретного вида период.

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