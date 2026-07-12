Какие растения нужно обязательно сажать у плодовых деревьев, чтобы всегда был обильный урожай

Что садить под яблонями / © Freepik

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Многие садоводы сосредотачиваются только на обрезке, поливе и подкормке плодовых деревьев. Однако агрономы отмечают, что важную роль играют и растения, растущие рядом. Правильно подобранные культуры привлекают пчел, улучшают структуру почвы, отпугивают вредителей и даже помогают деревьям лучше усваивать питательные вещества. Вот почему грамотное соседство способно существенно повысить урожайность сада.

Какие культуры нужно сажать у плодовых деревьев

Календула защищает деревья от вредителей. Яркая календула украшает сад и приносит практическую пользу. Ее аромат отпугивает часть вредителей, а корни выделяют вещества, подавляющие развитие некоторых почвенных паразитов. Кроме того, цветы активно привлекают пчел и шмелей, что улучшает опыление деревьев во время цветения.

Настурция станет естественным защитником. Настурцию часто называют растением-ловушкой. Она отвлекает на себя тлю и отдельных насекомых, благодаря чему плодовые деревья меньше страдают от их атак. К тому же ее яркие цветы привлекают полезных насекомых-опылителей.

Укроп и фенхель приглашают полезных насекомых. Душистые травы не только используют на кухне. Во время цветения укроп и фенхель привлекают божьих коровок, золотоочков и других естественных врагов тли. Это помогает поддерживать биологическое равновесие в саду без применения химических препаратов.

Клевер улучшает плодородие почвы. Белый клевер является одним из лучших природных сидератов для сада. Он накапливает азот в почве, угнетает рост сорняков, удерживает влагу и создает благоприятные условия для развития полезных почвенных микроорганизмов. Благодаря этому плодовые деревья получают больше питательных веществ.

Лаванда отпугивает нежелательных насекомых. Лаванда не только украшает участок приятным ароматом. Ее запах не нравится многим насекомым-вредителям, зато очень привлекает пчел. Такая особенность делает ее отличным соседом для большинства плодовых культур.

Лук и чеснок помогают снизить риск болезней. Некоторые садоводы высаживают вокруг деревьев озимый чеснок или многолетний лук. Их специфический аромат способен отпугивать отдельных вредителей, а фитонциды, выделяющие эти растения, способствуют уменьшению развития грибковых заболеваний.

Мята нуждается в контроле. Мята также может отпугивать часть насекомых своим сильным ароматом. Однако она быстро разрастается, поэтому ее лучше высаживать в отдельных контейнерах или ограничивать специальными бордюрами, чтобы она не захватила всю площадь вокруг дерева.

Как правильно обустроить приствольный круг

Специалисты советуют не сажать растения слишком близко к самому стволу. У основания дерева следует оставить свободный участок в ширину примерно 30-50 сантиметров. Другие культуры лучше размещать по краю приствольного круга, чтобы они не мешали корневой системе и не усложняли полив.

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