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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Какие растения нужно обязательно сажать у плодовых деревьев, чтобы всегда был обильный урожай

Эти растения следует посадить у яблонь, груш, слив и вишен, чтобы улучшить опыление, защитить деревья от вредителей и ежегодно собирать щедрый урожай.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Что сажать под яблонями

Что садить под яблонями / © Freepik

Многие садоводы сосредотачиваются только на обрезке, поливе и подкормке плодовых деревьев. Однако агрономы отмечают, что важную роль играют и растения, растущие рядом. Правильно подобранные культуры привлекают пчел, улучшают структуру почвы, отпугивают вредителей и даже помогают деревьям лучше усваивать питательные вещества. Вот почему грамотное соседство способно существенно повысить урожайность сада.

Какие культуры нужно сажать у плодовых деревьев

  • Календула защищает деревья от вредителей. Яркая календула украшает сад и приносит практическую пользу. Ее аромат отпугивает часть вредителей, а корни выделяют вещества, подавляющие развитие некоторых почвенных паразитов. Кроме того, цветы активно привлекают пчел и шмелей, что улучшает опыление деревьев во время цветения.

  • Настурция станет естественным защитником. Настурцию часто называют растением-ловушкой. Она отвлекает на себя тлю и отдельных насекомых, благодаря чему плодовые деревья меньше страдают от их атак. К тому же ее яркие цветы привлекают полезных насекомых-опылителей.

  • Укроп и фенхель приглашают полезных насекомых. Душистые травы не только используют на кухне. Во время цветения укроп и фенхель привлекают божьих коровок, золотоочков и других естественных врагов тли. Это помогает поддерживать биологическое равновесие в саду без применения химических препаратов.

  • Клевер улучшает плодородие почвы. Белый клевер является одним из лучших природных сидератов для сада. Он накапливает азот в почве, угнетает рост сорняков, удерживает влагу и создает благоприятные условия для развития полезных почвенных микроорганизмов. Благодаря этому плодовые деревья получают больше питательных веществ.

  • Лаванда отпугивает нежелательных насекомых. Лаванда не только украшает участок приятным ароматом. Ее запах не нравится многим насекомым-вредителям, зато очень привлекает пчел. Такая особенность делает ее отличным соседом для большинства плодовых культур.

  • Лук и чеснок помогают снизить риск болезней. Некоторые садоводы высаживают вокруг деревьев озимый чеснок или многолетний лук. Их специфический аромат способен отпугивать отдельных вредителей, а фитонциды, выделяющие эти растения, способствуют уменьшению развития грибковых заболеваний.

  • Мята нуждается в контроле. Мята также может отпугивать часть насекомых своим сильным ароматом. Однако она быстро разрастается, поэтому ее лучше высаживать в отдельных контейнерах или ограничивать специальными бордюрами, чтобы она не захватила всю площадь вокруг дерева.

Как правильно обустроить приствольный круг

Специалисты советуют не сажать растения слишком близко к самому стволу. У основания дерева следует оставить свободный участок в ширину примерно 30-50 сантиметров. Другие культуры лучше размещать по краю приствольного круга, чтобы они не мешали корневой системе и не усложняли полив.

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Дата публикации
Количество просмотров
12
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