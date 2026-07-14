Какие растения нужно подкармливать кофейной гущей, а какие нельзя, потому что погибнут: список

Какие растения подкармливать кофейной гущей / © Фото из открытых источников

Реклама

Многие огородники не выбрасывают использованную кофейную гущу, ведь она может стать полезным натуральным удобрением. Она содержит органические вещества, а также небольшое количество азота, калия, фосфора и других микроэлементов. Но далеко не все культуры одинаково хорошо реагируют на такую подкормку. Эксперты отмечают: неправильное использование кофейной гущи способно закислить почву, ухудшить доступ кислорода к корням и даже притормозить рост отдельных растений. Поэтому важно знать, где она принесет пользу, а где от нее лучше отказаться.

Каким растениям кофейная гуща пойдет на пользу

Лучше всего такая подкормка подходит культурам, которые любят слабокислую или кислую почву. К ним относятся:

голубика;

черника;

клюква;

гортензии;

рододендроны;

азалии;

камелии;

вереск;

розы;

папоротник.

Кофейную гущу можно добавлять к компосту. Она ускоряет процесс перегнивания органики и улучшает структуру будущего удобрения.

Реклама

Какие овощи можно подкармливать

Среди огородных культур хорошо реагируют на небольшие дозы кофейной гущи.

томаты;

перец;

баклажаны;

морковь;

редис;

салат;

шпинат.

Однако вносить ее следует только после высыхания и небольшими порциями, смешивая с землей или компостом.

Каким растениям кофейная гуща может навредить

Не все культуры любят кислую почву. Для некоторых из них кофейная гуща может стать причиной плохого роста и снижения урожайности. Не рекомендуется использовать ее для:

лука;

чеснока;

свеклы;

фасоли;

гороха;

капусты;

брокколи;

цветной капусты;

спаржи;

лаванды;

шалфея;

розмарина.

Эти растения лучше развиваются на нейтральных или слабощелочных почвах, поэтому лишнее подкисление им только вредит.

Реклама

Самые распространенные ошибки

Многие высыпают свежую мокрую кофейную гущу толстым слоем вокруг растений. Делать это не стоит. После высыхания она образует плотную корку, плохо пропускающую воздух и воду к корням.

Также не следует использовать слишком много такого удобрения. Даже для растений, хорошо реагирующих на кофейную гущу, ее избыток может нарушить баланс почвы.

Как правильно использовать кофейную гущу

Перед применением гущу лучше высушить. Лучшие способы использования:

добавлять в компостную кучу;

смешивать с землей перед внесением;

использовать небольшими порциями в качестве мульчи вместе с другими органическими материалами;

вносить не чаще одного раза в несколько недель.

Такой подход позволит извлечь максимум пользы без риска для растений.

Реклама

Новости партнеров