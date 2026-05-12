ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
8
Время на прочтение
2 мин

Какие растения помогут избавиться от плесени в ванной: эксперты назвали 4 лучших

Влага и перепады температуры в ванной комнате часто провоцируют появление плесени. Эксперты назвали четыре комнатных растения, которые могут помочь поддерживать здоровый микроклимат в помещении.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
Монстера

Монстера / © Credits

Повышенная влажность в ванной комнате часто приводит к появлению плесени на потолке, затирке между плиткой и в углах помещения. Эксперты отмечают, что одной из причин этого являются постоянные перепады температуры и недостаточная вентиляция, особенно в ванных комнатах без вытяжки или окон. Впрочем, некоторые комнатные растения могут помочь поддерживать комфортный микроклимат и лучше балансировать уровень влаги в помещении.

Издание Express сообщило, что компания Big Bathroom Shop вместе с основательницей бренда Beards & Daisies и экспертом по комнатным растениям Джо Ламбелл назвали четыре растения, которые хорошо переносят влажную среду и подходят для ванной комнаты.

Эксперт по дизайну ванных комнат Рикки Фотергилл отметила, что многие люди обращают внимание на проблему влаги преимущественно зимой, хотя летом ситуация также может ухудшаться из-за жары и повышенной влажности воздуха.

«С увеличением жары и влажности комнатные растения — это простые, но эффективные аксессуары, которые помогают сбалансировать поток воздуха в пространстве», — пояснила она.

По словам Фотергилл, растения стоит держать в ванной комнате в течение всего года, чтобы поддерживать более свежую и гигиеническую среду и уменьшить риск долгосрочных повреждений из-за чрезмерной влаги.

  • Монстера

Монстера, которую также называют «швейцарским сырным растением», хорошо подходит для теплых и влажных помещений. Эксперты советуют размещать ее подальше от прямых солнечных лучей.

По словам специалистов, это растение хорошо адаптируется к условиям с постоянными перепадами температуры и влажности. Также оно может помогать уменьшать риск появления вредных бактерий в помещении.

  • Лилия Мира

Джо Ламбелл назвала лилию мира одним из своих любимых растений для лета. Она отметила, что это растение хорошо переносит повышенную влажность и не нуждается в прямом солнечном свете.

Эксперт добавила, что лилия мира может стать хорошим вариантом для ванных комнат без окон, где особенно сложно контролировать появление плесени.

  • Бостонский папоротник

Бостонский папоротник также хорошо чувствует себя во влажной и теплой среде. По словам эксперта, в благоприятных условиях это растение растет заметно быстрее.

В то же время специалисты обратили внимание, что папоротнику все же нужна хотя бы минимальная вентиляция. Для этого в ванной комнате должно быть окно или вентилятор, которые будут обеспечивать циркуляцию воздуха.

  • Змеиное растение

Змеиное растение считается одним из наименее прихотливых вариантов для дома. Оно хорошо переносит нерегулярный полив, перепады температуры и жару.

Джо Ламбелл отметила, что это растение не требует сложного ухода и одновременно может стать практичным дополнением интерьера ванной комнаты.

Напомним, ранее мы сообщали, что яичная скорлупа считается популярным натуральным удобрением для комнатных растений. Впрочем, эксперты отмечают: в домашних условиях она разлагается слишком медленно, поэтому ее польза для растений может быть минимальной.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
8
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie