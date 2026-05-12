Какие растения помогут избавиться от плесени в ванной: эксперты назвали 4 лучших

Повышенная влажность в ванной комнате часто приводит к появлению плесени на потолке, затирке между плиткой и в углах помещения. Эксперты отмечают, что одной из причин этого являются постоянные перепады температуры и недостаточная вентиляция, особенно в ванных комнатах без вытяжки или окон. Впрочем, некоторые комнатные растения могут помочь поддерживать комфортный микроклимат и лучше балансировать уровень влаги в помещении.

Издание Express сообщило, что компания Big Bathroom Shop вместе с основательницей бренда Beards & Daisies и экспертом по комнатным растениям Джо Ламбелл назвали четыре растения, которые хорошо переносят влажную среду и подходят для ванной комнаты.

Эксперт по дизайну ванных комнат Рикки Фотергилл отметила, что многие люди обращают внимание на проблему влаги преимущественно зимой, хотя летом ситуация также может ухудшаться из-за жары и повышенной влажности воздуха.

«С увеличением жары и влажности комнатные растения — это простые, но эффективные аксессуары, которые помогают сбалансировать поток воздуха в пространстве», — пояснила она.

По словам Фотергилл, растения стоит держать в ванной комнате в течение всего года, чтобы поддерживать более свежую и гигиеническую среду и уменьшить риск долгосрочных повреждений из-за чрезмерной влаги.

Монстера

Монстера, которую также называют «швейцарским сырным растением», хорошо подходит для теплых и влажных помещений. Эксперты советуют размещать ее подальше от прямых солнечных лучей.

По словам специалистов, это растение хорошо адаптируется к условиям с постоянными перепадами температуры и влажности. Также оно может помогать уменьшать риск появления вредных бактерий в помещении.

Лилия Мира

Джо Ламбелл назвала лилию мира одним из своих любимых растений для лета. Она отметила, что это растение хорошо переносит повышенную влажность и не нуждается в прямом солнечном свете.

Эксперт добавила, что лилия мира может стать хорошим вариантом для ванных комнат без окон, где особенно сложно контролировать появление плесени.

Бостонский папоротник

Бостонский папоротник также хорошо чувствует себя во влажной и теплой среде. По словам эксперта, в благоприятных условиях это растение растет заметно быстрее.

В то же время специалисты обратили внимание, что папоротнику все же нужна хотя бы минимальная вентиляция. Для этого в ванной комнате должно быть окно или вентилятор, которые будут обеспечивать циркуляцию воздуха.

Змеиное растение

Змеиное растение считается одним из наименее прихотливых вариантов для дома. Оно хорошо переносит нерегулярный полив, перепады температуры и жару.

Джо Ламбелл отметила, что это растение не требует сложного ухода и одновременно может стать практичным дополнением интерьера ванной комнаты.

