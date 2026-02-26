ТСН в социальных сетях

Какие растения посадить рядом с фасолью: лучшие соседи бобовых

Фасоль, взорванная на грядке, даже при небольшом уходе может дать обильный урожай, но для нее важны правильные соседи.

Фасоль.

Фасоль.

Фасоль — это однолетнее растение, которое есть едва ли не на каждой грядке. Она может иметь витку или кустистую форму. Вьющиеся сорта нуждаются в опорах для схождения, а кустистые сорта подходят для выращивания ровными рядами.

Что посадить у фасоли, чтобы она дала хороший урожай, читайте в материале ТСН.ua.

Высаживают фасоль каждый год, ведь она однолетнее растение. Лучший сад для посадки — середина мая, когда минует угроза заморозков, а почва прогреется. Лучше выбрать солнечное место, где земля будет быстро высыхать после дождя. Ведь избыток воды способствует развитию заболеваний корней.

Что сажать рядом с фасолью

Правильные соседи на грядке важны для роста и урожайности любых культур. В частности, и фасоли. Некоторые растения получают пользу от азота, фиксированного корнями фасоли. Другие культуры не будут излишне конкурировать с фасолью за воду и питательные вещества.

Лучшие соседи для фасоли:

  • все виды капуста,

  • свекла,

  • тыква,

  • огурцы,

  • помидоры,

  • укроп, салат и шпинат

  • сельдерей,

  • редька,

  • кукуруза

  • ревень,

  • картофель.

Кроме того, хорошая идея — посадить у фасоли, по краям грядок или между рядами ароматические и декоративные растения. Их интенсивный аромат будет отпугивать вредителей. В частности, тля и нематод.

Идеальными соседями будут ароматные травы — садовый чабер, мята, шалфей, а также — бархатцы.

Напомним, ранее мы писали о том, какие растения способны улучшать структуру почвы, обогащать ее и делать более питательными. В частности, это бобовые. Они накапливают азот в корневых узелках, поэтому после их выращивания грядка становится значительно более питательной. На таких участках потом отлично растут огурцы, кабачки, капуста и зелень.

