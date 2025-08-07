Какие растения убивают гортензию: рядом с ними она не будет цвести и может даже погибнуть

Какие растения нельзя сажать рядом с гортензиями / © ТСН

Некоторые растения способны настолько отрицательно влиять на гортензию, что она перестает расти, не цветет или полностью гибнет. Рассказываем, ссылаясь на ресурс zaxid.net, какие соседи плохо влияют на гортензию, поэтому ее лучше сажать подальше от них.

Розы. Этим цветам нужны солнечные участки, легкие почвы и умеренная влага. Гортензии же любят полутень и влажную кисловатую среду. Из-за таких противоположностей гортензия часто проигрывает конкуренцию и начинает чахнуть.

Подсолнухи. Кроме того, что они отбирают у гортензий свет, подсолнечники выделяют в почву вещества, подавляющие рост других культур, это явление называется аллелопатией. Гортензии очень чувствительны к подобным воздействиям и рядом с подсолнечником могут потерять силу и не зацвести.

Чернобривцы имеют другие требования к почве и свету. Их присутствие рядом с гортензией создает конфликт условий, негативно влияющий на оба растения. Лучше сажать эти цветы по отдельности.

Тимьян. Это ароматное растение любит сухие, солнечные участки, а гортензии нуждаются во влажности и тени. Если посадить их вместе, одно из растений гарантированно будет страдать: чебрец в тени или гортензия под палящим солнцем.

Форзиция. На первый взгляд, форзиция — хороший визуальный партнер для гортензии. Но она обладает аллелопатическими свойствами, выделяет вещества, тормозящие рост и развитие соседних растений.

Розмарин. Это средиземноморское растение нуждается в сухом климате. Оно совершенно несовместимо с влаголюбивой гортензией. Из-за разных потребностей во влаге одно из них не выдержит таких условий.