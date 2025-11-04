- Дата публикации
Какие розы больше всего боятся мороза: что сделать, чтобы они хорошо перезимовали
Не все розы выдерживают холодные зимы: как правильно подготовить кусты к зимовке, чтобы весной они снова расцвели.
Розы растут на каждой украинской клумбе. Однако даже самые роскошные сорта могут погибнуть, если их неправильно подготовить к зиме. Мороз и влага — главные враги этих капризных красавиц. Опытные флористы давно знают, что не все розы одинаково выносливы, и некоторые из них требуют особого внимания осенью. Если вовремя провести подготовку, кусты отлично перенесут холод, а весной порадуют новыми бутонами.
Какие розы больше всего боятся морозов
Чайно-гибридные розы. Самые популярные среди цветоводов, но самые капризные. Их стебли и почки часто подмерзают даже при -10 °C. Без укрытия эти сорта редко перезимовывают.
Полиантовые и флорибундовые розы. Они менее прихотливы, чем чайно-гибридные, но тоже не любят резких перепадов температуры и длительных оттепелей.
Плетистые розы. Их длинные побеги особенно уязвимы к морозам и ледяным осадкам. Если не пригнуть их к земле, могут обмерзнуть.
Миниатюрные розы. Из-за небольшой корневой системы эти кустики быстро промерзают, особенно ветряной зимой без снега.
Как помочь розам хорошо перезимовать
Чтобы кусты не пострадали от морозов, следует соблюдать несколько простых, но важных правил.
Произведите обрезку. Удалите все сухие, больные или слишком длинные побеги. Оставьте только крепкие ветки, которые легко пригнуть к земле.
Окучивание. После первых легких морозов насыпьте у основания куста сухую землю или торф слоем до 30 сантиметров. Это защитит корни от промерзания.
Укрытие роз. Для низких кустов — используйте лапник или сухие листья под нетканым материалом. Для плетистых — осторожно пригните побеги к земле, положите на сухое основание — доски и ветки, и накройте спанбондом или пленкой, оставив вентиляционные отверстия.
Не торопитесь открывать весной. Самая частая ошибка — снять укрытие слишком рано. Подождите, пока установится стабильная температура более +5 °C, и делайте это постепенно.