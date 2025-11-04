Какие розы больше всего боятся мороза: что сделать, чтобы они хорошо перезимовали

Какие розы больше всего боятся мороза / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Розы растут на каждой украинской клумбе. Однако даже самые роскошные сорта могут погибнуть, если их неправильно подготовить к зиме. Мороз и влага — главные враги этих капризных красавиц. Опытные флористы давно знают, что не все розы одинаково выносливы, и некоторые из них требуют особого внимания осенью. Если вовремя провести подготовку, кусты отлично перенесут холод, а весной порадуют новыми бутонами.

Какие розы больше всего боятся морозов

Чайно-гибридные розы. Самые популярные среди цветоводов, но самые капризные. Их стебли и почки часто подмерзают даже при -10 °C. Без укрытия эти сорта редко перезимовывают. Полиантовые и флорибундовые розы. Они менее прихотливы, чем чайно-гибридные, но тоже не любят резких перепадов температуры и длительных оттепелей. Плетистые розы. Их длинные побеги особенно уязвимы к морозам и ледяным осадкам. Если не пригнуть их к земле, могут обмерзнуть. Миниатюрные розы. Из-за небольшой корневой системы эти кустики быстро промерзают, особенно ветряной зимой без снега.

Как помочь розам хорошо перезимовать

Чтобы кусты не пострадали от морозов, следует соблюдать несколько простых, но важных правил.