Какие садовые растения обязательно нужно накрыть на зиму: советы для начинающих садоводов

Подавляющее большинство многолетних растений в саду спокойно переносят зимние холода, поскольку сейчас селекционеры вывели очень много декоративных культур, устойчивых к зимам в нашем крае. Но не все растения могут похвастаться выдержкой, особенно из южных регионов, поэтому их нужно тщательно укрывать на зиму, потому что они боятся снега и мороза. Итак, опытные садоводы радостно делятся своими профессиональными секретами с начинающими: как надежно укутать растения на зиму, чтобы они пережили морозы.

Какие садовые растения и цветы нужно обязательно укрывать на зиму

Большинство садоводов покрывают растения до зимы, когда температура воздуха снижается до 5-7 градусов. Обычно в таком деле помогают хвойные ветви – лапник, спанбонд, опавшие листья и мешковина. Профессиональные садоводы не советуют использовать для укрытия цветов полиэтилен, потому что под ним растения преют и часто гибнут.

Гортензия. Нужно обязательно накрывать крупнолистные сорта, чтобы зимой не вымерзли их цветочные почки. Также можно укутать после посадки метельчатые и древовидные сорта цветов. Опытные садоводы советуют сначала построить над растением каркас, а затем накрыть дышащим материалом.

Нужно обязательно накрывать крупнолистные сорта, чтобы зимой не вымерзли их цветочные почки. Также можно укутать после посадки метельчатые и древовидные сорта цветов. Опытные садоводы советуют сначала построить над растением каркас, а затем накрыть дышащим материалом. Ирисы. Прежде всего, профессионалы советуют уберечь от холодов и снега сортовые бородатые ирисы, поскольку они самые чувствительные к морозам. Эти цветы покрывают на зиму хвойными ветвями, соломой, торфом или спанбондом.

Прежде всего, профессионалы советуют уберечь от холодов и снега сортовые бородатые ирисы, поскольку они самые чувствительные к морозам. Эти цветы покрывают на зиму хвойными ветвями, соломой, торфом или спанбондом. Клематисы. Эти цветы нужно сначала снять с опор, затем выложить на деревянный настил или послать хвойные ветки – лапник. Затем необходимо обернуть растение спанбондом и засыпать листьями или лапником.

Эти цветы нужно сначала снять с опор, затем выложить на деревянный настил или послать хвойные ветки – лапник. Затем необходимо обернуть растение спанбондом и засыпать листьями или лапником. Лаванда. Это растение происходит из южных регионов, поэтому очень чувствительно к украинским зимам. Хотя селекционеры уже давно вывели несколько сортов, устойчивых к морозам. Если же у вас не морозостойкая лаванда, придется на зиму ее накрыть. Опытные садоводы советуют связать растению ветки и накрыть хвойными ветвями или спанбондом.

Это растение происходит из южных регионов, поэтому очень чувствительно к украинским зимам. Хотя селекционеры уже давно вывели несколько сортов, устойчивых к морозам. Если же у вас не морозостойкая лаванда, придется на зиму ее накрыть. Опытные садоводы советуют связать растению ветки и накрыть хвойными ветвями или спанбондом. Луковые цветы. Лилии, нарциссы, тюльпаны и другие луковые цветы, которые у вас есть, нужно укрывать хвойными ветвями. Профессионалы не рекомендуют использовать солому для укрытия этих растений, потому что могут завестись мыши.

Лилии, нарциссы, тюльпаны и другие луковые цветы, которые у вас есть, нужно укрывать хвойными ветвями. Профессионалы не рекомендуют использовать солому для укрытия этих растений, потому что могут завестись мыши. Пионы. Если это сорта древовидных пионов или гибриды, они очень чувствительны к холодам, поэтому их нужно накрывать. Обычный пион не боится мороза, поэтому его можно оставлять на зиму без укрытия. Сначала с цветка нужно удалить сухие листья, связать стебли, а затем накрыть мешковиной.

Если это сорта древовидных пионов или гибриды, они очень чувствительны к холодам, поэтому их нужно накрывать. Обычный пион не боится мороза, поэтому его можно оставлять на зиму без укрытия. Сначала с цветка нужно удалить сухие листья, связать стебли, а затем накрыть мешковиной. Рододендрон. Профессиональные садоводы советуют обязательно устанавливать над растением каркас. Перед укрытием растения нужно связать, установить каркас и накрыть спанбондом.

Профессиональные садоводы советуют обязательно устанавливать над растением каркас. Перед укрытием растения нужно связать, установить каркас и накрыть спанбондом. Розы. Эти цветы очень капризны и чувствительны к морозам, особенно гибридные сорта. Плетистую розу нужно связать, уложить на лапник, а затем укрыть спанбондом. Еще сверху следует засыпать хвойными ветвями. Кустовую розу обычно прячут под каркасное укрытие, штамбовые следует укутать спанбондом или мешковиной. И после обрезки розы обязательно следует присыпать торфом, чтобы утеплить корни.

Эти цветы очень капризны и чувствительны к морозам, особенно гибридные сорта. Плетистую розу нужно связать, уложить на лапник, а затем укрыть спанбондом. Еще сверху следует засыпать хвойными ветвями. Кустовую розу обычно прячут под каркасное укрытие, штамбовые следует укутать спанбондом или мешковиной. И после обрезки розы обязательно следует присыпать торфом, чтобы утеплить корни. Туи. Также на зиму следует укрывать все хвойные декоративные растения: молодые туи и можжевельник. Сначала ветки нужно хорошо стянуть шпагатом, затем укутать мешковиной и привязать эту конструкцию к опоре.

Также на зиму следует укрывать все хвойные декоративные растения: молодые туи и можжевельник. Сначала ветки нужно хорошо стянуть шпагатом, затем укутать мешковиной и привязать эту конструкцию к опоре. Хосты. Эти многолетние растения нужно обрезать после того, как пожелтеют и засохнут листья. Затем необходимо помульчировать почву, а растение накрыть хвойными ветвями, листьями или спанбондом.

Раньше мы писали, какие цветы нужно посадить на участке, чтобы не было сорняков.

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