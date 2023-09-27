Какие садовые растения обязательно нужно накрыть на зиму: советы для начинающих садоводов

Советы от специалистов: какие цветы и садовые растения нужно укрыть на зиму.
Подавляющее большинство многолетних растений в саду спокойно переносят зимние холода, поскольку сейчас селекционеры вывели очень много декоративных культур, устойчивых к зимам в нашем крае. Но не все растения могут похвастаться выдержкой, особенно из южных регионов, поэтому их нужно тщательно укрывать на зиму, потому что они боятся снега и мороза. Итак, опытные садоводы радостно делятся своими профессиональными секретами с начинающими: как надежно укутать растения на зиму, чтобы они пережили морозы.
Какие садовые растения и цветы нужно обязательно укрывать на зиму
Большинство садоводов покрывают растения до зимы, когда температура воздуха снижается до 5-7 градусов. Обычно в таком деле помогают хвойные ветви – лапник, спанбонд, опавшие листья и мешковина. Профессиональные садоводы не советуют использовать для укрытия цветов полиэтилен, потому что под ним растения преют и часто гибнут.
- Гортензия. Нужно обязательно накрывать крупнолистные сорта, чтобы зимой не вымерзли их цветочные почки. Также можно укутать после посадки метельчатые и древовидные сорта цветов. Опытные садоводы советуют сначала построить над растением каркас, а затем накрыть дышащим материалом.
- Ирисы. Прежде всего, профессионалы советуют уберечь от холодов и снега сортовые бородатые ирисы, поскольку они самые чувствительные к морозам. Эти цветы покрывают на зиму хвойными ветвями, соломой, торфом или спанбондом.
- Клематисы. Эти цветы нужно сначала снять с опор, затем выложить на деревянный настил или послать хвойные ветки – лапник. Затем необходимо обернуть растение спанбондом и засыпать листьями или лапником.
- Лаванда. Это растение происходит из южных регионов, поэтому очень чувствительно к украинским зимам. Хотя селекционеры уже давно вывели несколько сортов, устойчивых к морозам. Если же у вас не морозостойкая лаванда, придется на зиму ее накрыть. Опытные садоводы советуют связать растению ветки и накрыть хвойными ветвями или спанбондом.
- Луковые цветы. Лилии, нарциссы, тюльпаны и другие луковые цветы, которые у вас есть, нужно укрывать хвойными ветвями. Профессионалы не рекомендуют использовать солому для укрытия этих растений, потому что могут завестись мыши.
- Пионы. Если это сорта древовидных пионов или гибриды, они очень чувствительны к холодам, поэтому их нужно накрывать. Обычный пион не боится мороза, поэтому его можно оставлять на зиму без укрытия. Сначала с цветка нужно удалить сухие листья, связать стебли, а затем накрыть мешковиной.
- Рододендрон. Профессиональные садоводы советуют обязательно устанавливать над растением каркас. Перед укрытием растения нужно связать, установить каркас и накрыть спанбондом.
- Розы. Эти цветы очень капризны и чувствительны к морозам, особенно гибридные сорта. Плетистую розу нужно связать, уложить на лапник, а затем укрыть спанбондом. Еще сверху следует засыпать хвойными ветвями. Кустовую розу обычно прячут под каркасное укрытие, штамбовые следует укутать спанбондом или мешковиной. И после обрезки розы обязательно следует присыпать торфом, чтобы утеплить корни.
- Туи. Также на зиму следует укрывать все хвойные декоративные растения: молодые туи и можжевельник. Сначала ветки нужно хорошо стянуть шпагатом, затем укутать мешковиной и привязать эту конструкцию к опоре.
- Хосты. Эти многолетние растения нужно обрезать после того, как пожелтеют и засохнут листья. Затем необходимо помульчировать почву, а растение накрыть хвойными ветвями, листьями или спанбондом.
Раньше мы писали, какие цветы нужно посадить на участке, чтобы не было сорняков.
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