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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1430
Время на прочтение
1 мин

Какие самые быстрые способы стерилизации банок без духовки и кипячения: полезные лайфхаки

Стерилизация банок — это очень важный этап перед консервацией, ведь от этого зависит, как долго будут храниться домашние заготовки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как стерилизовать банки без кипятка и духовки

Как стерилизовать банки без кипятка и духовки

Если у вас нет времени на кипячение банок в кипятке или стерилизацию в духовке, можно воспользоваться простыми методами, которые сэкономят кучу времени и усилий.

Какие самые лучшие и быстрые способы стерилизации банок: об этом нужно знать каждой хозяйке

  • Микроволновая печь. Такой способ очень быстр и удобен. Если у вас есть микроволновка, это может стать идеальным решением, которое сэкономит время и усилия. Насыпьте немного воды в банки, поставьте в микроволновку, включите на 2 минуты на самую высокую мощность. Таким образом вода превратится в пар, эффективно стерилизующий стекло. Затем выключите печь, осторожно извлеките банки, вылейте воду и дайте им высохнуть.

  • Лимонная кислота или уксус. Это простой, быстрый и доступный метод стерилизации банок. Натрите вымытые банки раствором лимонной кислоты или уксуса и оставьте их до полного высыхания. Таким образом можно быстро избавиться от бактерий на стекле и подготовить банки к консервации.

Полезные советы для стерилизации банок

  • Перед стерилизацией тщательно вымойте банки пищевой содой.

  • Чтобы высушить банки, используйте чистые кухонные полотенца или бумажные салфетки.

  • Не забывайте стерилизовать крышки, их можно кипятить или быстро протереть спиртом.

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Дата публикации
Количество просмотров
1430
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