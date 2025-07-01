Какие самые быстрые способы стерилизации банок без духовки и кипячения: полезные лайфхаки

Микроволновая печь. Такой способ очень быстр и удобен. Если у вас есть микроволновка, это может стать идеальным решением, которое сэкономит время и усилия. Насыпьте немного воды в банки, поставьте в микроволновку, включите на 2 минуты на самую высокую мощность. Таким образом вода превратится в пар, эффективно стерилизующий стекло. Затем выключите печь, осторожно извлеките банки, вылейте воду и дайте им высохнуть.