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Какие самые быстрые способы стерилизации банок без духовки и кипячения: полезные лайфхаки
Стерилизация банок — это очень важный этап перед консервацией, ведь от этого зависит, как долго будут храниться домашние заготовки.
Если у вас нет времени на кипячение банок в кипятке или стерилизацию в духовке, можно воспользоваться простыми методами, которые сэкономят кучу времени и усилий.
Какие самые лучшие и быстрые способы стерилизации банок: об этом нужно знать каждой хозяйке
Микроволновая печь. Такой способ очень быстр и удобен. Если у вас есть микроволновка, это может стать идеальным решением, которое сэкономит время и усилия. Насыпьте немного воды в банки, поставьте в микроволновку, включите на 2 минуты на самую высокую мощность. Таким образом вода превратится в пар, эффективно стерилизующий стекло. Затем выключите печь, осторожно извлеките банки, вылейте воду и дайте им высохнуть.
Лимонная кислота или уксус. Это простой, быстрый и доступный метод стерилизации банок. Натрите вымытые банки раствором лимонной кислоты или уксуса и оставьте их до полного высыхания. Таким образом можно быстро избавиться от бактерий на стекле и подготовить банки к консервации.
Полезные советы для стерилизации банок
Перед стерилизацией тщательно вымойте банки пищевой содой.
Чтобы высушить банки, используйте чистые кухонные полотенца или бумажные салфетки.
Не забывайте стерилизовать крышки, их можно кипятить или быстро протереть спиртом.