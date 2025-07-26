Какие самые эффективные способы избавиться от крота на участке, не убивая его: животные больше не полезут в ваш сад

Народные способы избавиться от кротов на участке, не убивая их / © unsplash.com

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В сельской местности очень часто для гуманной борьбы с кротами используют карбид кальция. Для того чтобы напугать вредителя, отыскивают свежую кротовину, осторожно ее раскапывают, а затем в углубление кладут несколько кусочков этого вещества. Обязательно нужно сверху присыпать землей и полить водой.

Почему это работает? В результате происходит химическая реакция, в ходе которой выделяется ацетилен. Это газ с сильным резким запахом, который не переносят кроты. Уже через несколько часов все кроты покинут территорию вашего сада или огорода, не погибая при этом.

Не менее эффективным вариантом является создание шумового отпугивателя. Для этого можно использовать обычную пластиковую бутылку. Возьмите деревянную или металлическую палку, воткните ее в грунт недалеко от кротовины, насадите сверху бутылку с вырезанными лопастями, чтобы образовалась ветряная мельница. Через ветер конструкция будет вращаться, создавая шум и вибрации, которые будут очень ощутимы под землей. Кротам шум неприятный, а потому они будут пытаться покинуть участок.

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Если вы хотите полностью избежать любого вреда для животных, можете использовать специальные ловушки-трубы. Устанавливают их в кротовых туннелях, а когда животное заползает внутрь, то убирают вместе с ним. Вы можете осторожно перенести ловушку и выпустить животное, например в лесу. Обратите внимание, что нельзя оставлять кротов в ловушке более 14 часов, потому что они не могут долго прожить без еды.

Еще один довольно мягкий метод отпугивания — использование неприятных для кротов запахов. Поместите в кротовые ходы головки чеснока, кофейную гущу, тряпки, смоченные в бензине, острый перец, касторовое масло. Очень эффективны тухлые яйца, но помните, что этот запах будете чувствовать и вы.