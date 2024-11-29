Какие самые лучшие знаки зодиака по мнению астрологов: таких всего три

Рассказываем, какие знаки зодиака по версии астрологов считаются самыми лучшими.

Овен

Это первый знак зодиакального круга, с него начинается все. В этом знаке зодиака Солнце – могучее светило, пребывает в своей экзальтации, оно дарит Овнам невероятную силу. Ибо небесное тело в экзальтации полностью раскрывает свою мощь. К тому же, Овном управляет Марс – планета агрессии и борьбы. Это делает его решительным, бесстрашным и упрямым. Овны всегда добиваются своего и никогда не останавливаются, поэтому по праву считаются самыми лучшими.

Лев

Этот знак зодиака получил второе место. Солнце также наделяет его силой, харизмой и властностью. Лев – это настоящий царь, харизматичный и властный лидер. Он имеет большое влияние на других людей, если Лев заходит в помещение, его невозможно не заметить. Он сделает все, чтобы сорвать кучу комплиментов и оваций.

Скорпион

Это мощный трансформационный знак, которым управляет планета Плутон. А вторым покровителем Скорпиона является Марс, поэтому сила этого знака зодиака безгранична. Он не так храбр, как Овен, но крайне продуман и опасен. Поэтому не надо стоять на пути Скорпиона, он этого не простит. Однако представители этого знака крайне нежно относятся к своим близким и друзьям, поэтому вам очень повезло, если вы дружите со Скорпионом. В его лице вы найдете самого искреннего друга и могущественного покровителя.

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