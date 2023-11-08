Какие самые модные куртки этого осенне-зимнего сезона: трендами поделились дизайнеры

Какие куртки в тренде этой осенью и зимой

Мировые дизайнеры каждый раз пытаются удивить нас новым кроем одежды, оттенками, стилем. Но часто новизна заключается в переосмыслении прошлых трендов.

Если несколько лет назад в тренде были легкие пуховики, а стеганная куртка ушла в прошлое, то в этом сезоне именно она – фаворитка моды.

Сами эти куртки сегодня являются основой британского гардероба. Британцы предпочитают эти куртки, ведь они практичнее, например, за тренчкот благодаря мягкой, не сминающейся ткани.

Мировые бренды активно предлагают варианты стеганных курток в этом сезоне, Christian Dior, например, – вариант с акцентом на талии и большим воротником, Hermès показали кожаную версию, а Brunello Cucinelli предложили удлиненную модель свободного кроя. Как отмечают эксперты моды, особой популярностью среди брендов в этом году пользуются бомберы.

Стеганные женские куртки: на какие модели обратить внимание

Стеганая куртка шьется из многократно просроченных натуральных или синтетических материалов, простегиваются как минимум два слоя ткани, между ними обычно есть еще наполнитель или утеплитель. Техника, которая используется для пошива стеганных курток, сохраняет тепло и при этом делает одежду легкой. А наличие широких воротников, капюшонов обеспечивает защиту от неожиданной погоды.

Короткие стеганные куртки

Обратите внимание на стеганное изделие классического фасона – это куртка короткой длины с массивными карманами и минималистичными пуговицами базовых цветов – молочного, черного, светло-коричневого, серого других.

Тренды курток

Длинные стеганные куртки

Вместо короткой куртки можно выбрать куртку-пальто, которая будет закрывать ноги и не бояться холода. К тому же длинная куртка позволит смело одевать платья и юбки.

Длинная стеганная куртка

Если трудно определиться между коротким и длинным фасоном, можно остановиться на куртке средней длины. Обратите внимание на одежду, длина которой достигает колена. Особенно хороша такая куртка будет иметь в сочетании с повседневными удобными образами.

Куртка с объемным воротником

Стеганной куртке придаст теплу и уюту большой воротник. Носить такой фасон можно даже и без добавления аксессуаров.

Christian dior

Стеганая куртка-оверсайз

Одежда оверсайза продолжает лидировать в модных трендах. Такая модель позволит не мерзнуть в прохладное время.

Куртки оверсайз

Стеганые куртки бомберы

Бомберы в этом году пользуются популярностью среди брендов — укороченные, кожаные, атласные и, конечно, стеганые, словно снятые с мужского плеча или с цветочным принтом.

Кууртки бомберы

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