Какие самые популярные мифы о замороженных овощах: можно ли им верить

Да, замороженные овощи – это не свежие из грядки, поэтому, конечно, существует распространенное мнение, что они проигрывают по качеству, составу витаминов и полезных веществ.

Эксперты по безопасности питания уверяют, что замороженные овощи не менее питательны и полезны, чем свежие.

Миф №1. Замороженные овощи во время обработки теряют все свои полезные свойства. На самом деле, ученые уже давно доказали, что по содержанию витаминов, минералов и растительной клетчатки замороженный продукт ничем не отличается от свежих овощей. Поскольку овощи обычно замораживают в пик их зрелости, поэтому они сохраняют максимальное количество полезных веществ.

На самом деле, ученые уже давно доказали, что по содержанию витаминов, минералов и растительной клетчатки замороженный продукт ничем не отличается от свежих овощей. Поскольку овощи обычно замораживают в пик их зрелости, поэтому они сохраняют максимальное количество полезных веществ. Миф №2. В замороженные овощи добавляют консерванты и другие вредные добавки. Здесь все достаточно просто проверить. Если на упаковке с овощами нет информации о добавках, то консервантов или других составляющих продукт не имеет.

Как замораживают овощи: шоковый процесс

Замороженные овощи готовят способом шоковой заморозки. Сначала их моют, высушивают, а затем обдают холодным воздухом с температурой минус 35 градусов.

Такая шоковая заморозка совершенно не влияет на качество овощей, они оставляют все свои витамины и другие полезные вещества, также сохраняют свежесть и текстуру.

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