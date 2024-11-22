Какие самые популярные мифы о замороженных овощах: можно ли им верить

Да, замороженные овощи – это не свежие из грядки, поэтому, конечно, существует распространенное мнение, что они проигрывают по качеству, составу витаминов и полезных веществ.
Эксперты по безопасности питания уверяют, что замороженные овощи не менее питательны и полезны, чем свежие.
- Миф №1. Замороженные овощи во время обработки теряют все свои полезные свойства. На самом деле, ученые уже давно доказали, что по содержанию витаминов, минералов и растительной клетчатки замороженный продукт ничем не отличается от свежих овощей. Поскольку овощи обычно замораживают в пик их зрелости, поэтому они сохраняют максимальное количество полезных веществ.
- Миф №2. В замороженные овощи добавляют консерванты и другие вредные добавки. Здесь все достаточно просто проверить. Если на упаковке с овощами нет информации о добавках, то консервантов или других составляющих продукт не имеет.
Как замораживают овощи: шоковый процесс
Замороженные овощи готовят способом шоковой заморозки. Сначала их моют, высушивают, а затем обдают холодным воздухом с температурой минус 35 градусов.
Такая шоковая заморозка совершенно не влияет на качество овощей, они оставляют все свои витамины и другие полезные вещества, также сохраняют свежесть и текстуру.
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