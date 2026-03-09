Какие самые сладкие сорта клубники: их обязательно нужно посадить этой весной

Клубника — это популярная ягода, которую любят абсолютно все. Именно поэтому многие огородники каждый год пытаются найти сорта, которые дают самые сладкие и сочные ягоды. Однако не все сорта одинаковы. Некоторые обладают более кисловатым вкусом, другие отличаются особой сладостью и насыщенным ароматом. Если правильно выбрать сорт, то можно получить большой урожай вкусных ягод.

«Альба». Этот сорт считается одним из самых популярных ранних сортов клубники. Его ягоды крупные, ярко-красные и очень ароматные. Главным преимуществом этого сорта есть приятный сладкий насыщенный вкус. Кроме того, растения хорошо переносят весенние перепады температур и дают стабильно высокий урожай.

«Клери». Еще один очень сладкий сорт. Его часто выращивают не только на дачах, но и фермерских хозяйствах. Ягоды обладают насыщенным ароматом, плотной мякотью и приятным десертным вкусом. Благодаря этому сорт идеально подходит для приготовления варенья или десертов.

«Хоне». Сорт известен своей урожайностью и сладким насыщенным вкусом с легкой кислинкой. Ягоды имеют красивую форму и яркий цвет. Этот сорт очень популярен среди опытных садоводов.