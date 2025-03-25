Какие части курицы наиболее вредные: их ни в коем случае нельзя есть, и вот почему

Курятина – это один из самых популярных и полезных видов мяса. Но не все части курицы одинаково полезны – есть такие, которые медицинские эксперты не рекомендуют есть.

Наваристый куриный супчик – это, наверное, одно из самых любимых первых блюд многих украинских семей. А еще из куриного мяса можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Но эксперты по безопасности питания рекомендуют не употреблять некоторые части курицы, поскольку они могут быть крайне опасны для здоровья. Рассказываем, какие части курицы лучше не есть, чтобы не заболеть и не отравиться.

Какие части курятины лучше не употреблять, потому что можно заболеть или отравиться

Во-первых, не рекомендуется употреблять куриную кожу. Ведь она накапливает больше всего вредных веществ, включая гормоны, антибиотики и токсины, которые могут содержаться в кормах и попадать в организм птицы. Основные токсины откладываются именно в коже, поэтому ее употребление может спровоцировать болезни печени, почек и иммунной системы.

К тому же куриная кожа содержит до 40% жира, что способствует повышению уровня "плохого" холестерина. Это увеличивает риск развития атеросклероза, гипертонии и других болезней сердца и сосудов.

Медики также не рекомендуют использовать головы, легкие и хвостики для приготовления каких-либо блюд. Эти части курицы могут содержать паразиты и вредные вещества, накопившиеся за период жизни птицы. Даже продолжительная варка этих субпродуктов не обезопасит от такой неприятности, потому что большинство паразитов могут легко переносить высокие температуры.

Среди внутренностей самыми вредными считаются куриные легкие – в них могут быть такие бактерии, как листерия, плохо поддающаяся термической обработке. Поэтому перед приготовлением куриной тушки их нужно убрать, чтобы потом не было проблем.

Читайте также:

Названы 5 самых полезных супов для здоровья: их необходимо есть как можно чаще

Минус 5 килограммов в неделю: этот фрукт сжигает жир быстрее любых диет.

Назван самый популярный напиток, восстанавливающий здоровье печени: спасает от цирроза и ожирения