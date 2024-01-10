Какие семена огурцов покупать, чтобы получить обильный урожай: 5 лучших сортов

Чтобы получить обильный урожай огурцов, нужно правильно выбрать семена. Они должны быть высочайшего качества и правильного сорта, который будет отвечать климатическим условиям региона, где вы проживаете. А еще хочется, чтобы огурцы были вкусные, без горечи и после засолки или маринования оставались хрустящими. Опытные огородники предоставили рекомендации и раскрыли свои секреты по поводу того, как правильно выбрать семена огурцов и не прогадать.

Как правильно выбрать семена огурцов, чтобы получить обильный урожай

Несколько видов семян. Если вы не знаете какие семена выбрать, лучше выбрать несколько разновидностей. Если с одними прогадаете, то с другими обязательно будет щедрый урожай.

Если вы не знаете какие семена выбрать, лучше выбрать несколько разновидностей. Если с одними прогадаете, то с другими обязательно будет щедрый урожай. Срок хранения. Особое внимание обращайте на срок хранения семян. Не следует покупать те, которым уже два и более года, они могут не прорасти. Лучше всего выбирать семена текущего года.

Особое внимание обращайте на срок хранения семян. Не следует покупать те, которым уже два и более года, они могут не прорасти. Лучше всего выбирать семена текущего года. Производитель. Семена следует покупать у производителя, славящегося своим качеством и являющегося одним из лидеров в этой отрасли. Поскольку такие предприниматели дорожат своей репутацией, гарантируют качество своего продукта.

Семена следует покупать у производителя, славящегося своим качеством и являющегося одним из лидеров в этой отрасли. Поскольку такие предприниматели дорожат своей репутацией, гарантируют качество своего продукта. Устойчивость к болезням и вредителям. Залог высокого урожая – устойчивость к заболеваниям и вредителям, поэтому обращайте на этот критерий внимание при выборе семян.

Залог высокого урожая – устойчивость к заболеваниям и вредителям, поэтому обращайте на этот критерий внимание при выборе семян. Размер и форма. Выбирайте тот размер плода, который необходим именно вам. Если вы будете консервировать корнишоны, то не следует выбирать семена больших огурцов.

Выбирайте тот размер плода, который необходим именно вам. Если вы будете консервировать корнишоны, то не следует выбирать семена больших огурцов. Качество. Следует внимательно проверить качество семян, которые вы собираетесь покупать, чтобы там не было внешних повреждений. Это может повлиять на урожайность огурцов.

5 лучших сортов огурцов для открытого грунта и теплиц

Артист F1. Это огурцы раннего созревания – 38-50 дней, а семена голландского производства. Имеет безупречные вкусовые качества, хрустящий, плотная хрустящая мякоть, горечь отсутствует. Подходит для открытого грунта и теплиц. Вкусные в свежем виде и отличные для засолки.

Это огурцы раннего созревания – 38-50 дней, а семена голландского производства. Имеет безупречные вкусовые качества, хрустящий, плотная хрустящая мякоть, горечь отсутствует. Подходит для открытого грунта и теплиц. Вкусные в свежем виде и отличные для засолки. Амур F1. Это ранний гибрид – 38-52 дня, способный к самоопылению, достаточно стрессоустойчивый. Огурцы темно-зеленого цвета, плотной хрустящей структуры, пустота внутри отсутствует. Имеют отличные вкусовые качества и приятный аромат.

Это ранний гибрид – 38-52 дня, способный к самоопылению, достаточно стрессоустойчивый. Огурцы темно-зеленого цвета, плотной хрустящей структуры, пустота внутри отсутствует. Имеют отличные вкусовые качества и приятный аромат. Мадита F1. Раннеспелый сорт, который не прихотлив в уходе, поэтому идеально подойдет начинающим огородникам. Предназначен для выращивания в открытом грунте. Идеален для корнишонов, имеет темную окраску и большие шипы. Очень устойчив к болезням, особенно к мучнистой росе.

Раннеспелый сорт, который не прихотлив в уходе, поэтому идеально подойдет начинающим огородникам. Предназначен для выращивания в открытом грунте. Идеален для корнишонов, имеет темную окраску и большие шипы. Очень устойчив к болезням, особенно к мучнистой росе. Кибрия F1. Это гибрид с наибольшей урожайностью. Растение не останавливает рост даже при плодоношении, поэтому его нужно постоянно подкармливать, чтобы оно плодоносило до самой осени. Плоды этих семян крупные с шипами, имеют отличную структуру и вкус.

Это гибрид с наибольшей урожайностью. Растение не останавливает рост даже при плодоношении, поэтому его нужно постоянно подкармливать, чтобы оно плодоносило до самой осени. Плоды этих семян крупные с шипами, имеют отличную структуру и вкус. Наташа F1. Это огурец – бестселлер, поскольку обладает высокой урожайностью и отличными вкусовыми качествами. Это раннеспелый гибрид, имеющий крупные шипы, предназначенный для выращивания в открытом грунте. Плоды темно-зеленые, вкусные, хрустящие, не имеют горечи, после маринования или засолки не теряют плотности.

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