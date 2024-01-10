Какие семена огурцов покупать, чтобы получить обильный урожай: 5 лучших сортов

Вряд ли можно встретить огород, где нет этих ароматных и вкусных овощей.
Чтобы получить обильный урожай огурцов, нужно правильно выбрать семена. Они должны быть высочайшего качества и правильного сорта, который будет отвечать климатическим условиям региона, где вы проживаете. А еще хочется, чтобы огурцы были вкусные, без горечи и после засолки или маринования оставались хрустящими. Опытные огородники предоставили рекомендации и раскрыли свои секреты по поводу того, как правильно выбрать семена огурцов и не прогадать.
Как правильно выбрать семена огурцов, чтобы получить обильный урожай
- Несколько видов семян. Если вы не знаете какие семена выбрать, лучше выбрать несколько разновидностей. Если с одними прогадаете, то с другими обязательно будет щедрый урожай.
- Срок хранения. Особое внимание обращайте на срок хранения семян. Не следует покупать те, которым уже два и более года, они могут не прорасти. Лучше всего выбирать семена текущего года.
- Производитель. Семена следует покупать у производителя, славящегося своим качеством и являющегося одним из лидеров в этой отрасли. Поскольку такие предприниматели дорожат своей репутацией, гарантируют качество своего продукта.
- Устойчивость к болезням и вредителям. Залог высокого урожая – устойчивость к заболеваниям и вредителям, поэтому обращайте на этот критерий внимание при выборе семян.
- Размер и форма. Выбирайте тот размер плода, который необходим именно вам. Если вы будете консервировать корнишоны, то не следует выбирать семена больших огурцов.
- Качество. Следует внимательно проверить качество семян, которые вы собираетесь покупать, чтобы там не было внешних повреждений. Это может повлиять на урожайность огурцов.
5 лучших сортов огурцов для открытого грунта и теплиц
- Артист F1. Это огурцы раннего созревания – 38-50 дней, а семена голландского производства. Имеет безупречные вкусовые качества, хрустящий, плотная хрустящая мякоть, горечь отсутствует. Подходит для открытого грунта и теплиц. Вкусные в свежем виде и отличные для засолки.
- Амур F1. Это ранний гибрид – 38-52 дня, способный к самоопылению, достаточно стрессоустойчивый. Огурцы темно-зеленого цвета, плотной хрустящей структуры, пустота внутри отсутствует. Имеют отличные вкусовые качества и приятный аромат.
- Мадита F1. Раннеспелый сорт, который не прихотлив в уходе, поэтому идеально подойдет начинающим огородникам. Предназначен для выращивания в открытом грунте. Идеален для корнишонов, имеет темную окраску и большие шипы. Очень устойчив к болезням, особенно к мучнистой росе.
- Кибрия F1. Это гибрид с наибольшей урожайностью. Растение не останавливает рост даже при плодоношении, поэтому его нужно постоянно подкармливать, чтобы оно плодоносило до самой осени. Плоды этих семян крупные с шипами, имеют отличную структуру и вкус.
- Наташа F1. Это огурец – бестселлер, поскольку обладает высокой урожайностью и отличными вкусовыми качествами. Это раннеспелый гибрид, имеющий крупные шипы, предназначенный для выращивания в открытом грунте. Плоды темно-зеленые, вкусные, хрустящие, не имеют горечи, после маринования или засолки не теряют плотности.
Читайте также:
Что нужно сеять в январе на рассаду, чтобы получить обильный урожай уже в начале лета
Как вырастить огурцы на подоконнике: через месяц уже получите щедрый урожай