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Какие семена прорастают только в темноте, а которым обязательно нужен свет: разбираемся

Какие семена прорастают только в темноте, а которым обязательно нужен свет: разбираемся

Какие семена прорастают только в темноте, а которым обязательно нужен свет / Фото: pixabay.com

Скоро начнется сезон высадки рассады, поэтому следует узнать, какие условия необходимы для успешного прорастания разных семян.

Часто во время высева семена не учитывают один ключевой аспект, а некоторые даже не догадываются о его значении. Речь идет о свете. Большинство растений нейтральны к его наличию и могут прорастать как во тьме, так и на свете. Однако существуют культуры, для которых свет является критически важным или, наоборот, губительным в период прорастания. В зависимости от этого все растения делят на три группы: светообразные, темносхожие и нейтральные.

Светоподобные культуры

Эти растения нуждаются в свете для прорастания, поскольку оно стимулирует их развитие. Такие семена нельзя углублять в почву, иначе они могут не взойти.

Примеры:

  • Сельдерей;
  • Салат;
  • Земляника;
  • Петунья;
  • Лобелия;
  • Декоративный табак.

Как сеять:

Семена высевают на поверхность увлажненной почвы, лишь слегка присыпая субстратом или оставляя открытым. Емкости ставят в место с рассеянным светом.

Темноподобные культуры

Эти растения, напротив, нуждаются в полной темноте для прорастания. Их семена имеют плотную оболочку, и свет может затормозить или даже остановить процесс развития.

Примеры:

  • Фасоль;
  • Горох;
  • Кукуруза;
  • Дыни;
  • Кабачки.

Как сеять:

Семена заделывают в бороздки на глубину 2-4 см, затем грунт уплотняют, чтобы полностью закрыть его от света.

Нейтральные культуры

Это самая распространенная группа. Их семенам безразличны, есть свет или нет, поэтому они прорастают в любых условиях.

Примеры:

  • Томаты;
  • Огурцы;
  • Базилик;
  • перец;
  • Капуста.

Как сеять:

Семена можно высевать на поверхность грунта с легкой присыпкой или на рекомендуемую глубину. Важно лишь соблюдать правильный уровень влажности и температуры.

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