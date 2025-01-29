Какие семена прорастают только в темноте, а которым обязательно нужен свет: разбираемся

Скоро начнется сезон высадки рассады, поэтому следует узнать, какие условия необходимы для успешного прорастания разных семян.
Часто во время высева семена не учитывают один ключевой аспект, а некоторые даже не догадываются о его значении. Речь идет о свете. Большинство растений нейтральны к его наличию и могут прорастать как во тьме, так и на свете. Однако существуют культуры, для которых свет является критически важным или, наоборот, губительным в период прорастания. В зависимости от этого все растения делят на три группы: светообразные, темносхожие и нейтральные.
Светоподобные культуры
Эти растения нуждаются в свете для прорастания, поскольку оно стимулирует их развитие. Такие семена нельзя углублять в почву, иначе они могут не взойти.
Примеры:
- Сельдерей;
- Салат;
- Земляника;
- Петунья;
- Лобелия;
- Декоративный табак.
Как сеять:
Семена высевают на поверхность увлажненной почвы, лишь слегка присыпая субстратом или оставляя открытым. Емкости ставят в место с рассеянным светом.
Темноподобные культуры
Эти растения, напротив, нуждаются в полной темноте для прорастания. Их семена имеют плотную оболочку, и свет может затормозить или даже остановить процесс развития.
Примеры:
- Фасоль;
- Горох;
- Кукуруза;
- Дыни;
- Кабачки.
Как сеять:
Семена заделывают в бороздки на глубину 2-4 см, затем грунт уплотняют, чтобы полностью закрыть его от света.
Нейтральные культуры
Это самая распространенная группа. Их семенам безразличны, есть свет или нет, поэтому они прорастают в любых условиях.
Примеры:
- Томаты;
- Огурцы;
- Базилик;
- перец;
- Капуста.
Как сеять:
Семена можно высевать на поверхность грунта с легкой присыпкой или на рекомендуемую глубину. Важно лишь соблюдать правильный уровень влажности и температуры.
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