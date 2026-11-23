Какие запрещенные шампуни в ЕС / © Credits

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Шампуни, запрещенные в ЕС, — это не отдельные бренды, а косметические средства с определенными компонентами, которые не разрешены европейским законодательством. Среди самых известных примеров — пиритион цинка, ранее используемый в шампунях против перхоти, и ароматизатор Lilial. Однако нельзя утверждать, что конкретный шампунь запрещен в Европе только по его названию: формулы могут отличаться в зависимости от рынка и времени производства.

Какие ингредиенты шампуней запрещены в ЕС

Европейские правила регулируют не торговые марки, а состав косметики. В Регламенте ЕС №1223/2009 запрещенные вещества приведены в приложении II, а компоненты с ограничениями — в приложении III.

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Пиритион цинка — Zinc Pyrithione. Пиритион цинка использовали как активный компонент в средствах против перхоти. ЕС запретил его применение в косметике с 1 марта 2022 года. Причиной явилось отнесение вещества к категории, что может влиять на репродуктивную функцию; регулятор также отметил, что для средств против перхоти существуют альтернативные компоненты.

Lilial — Butylphenyl Methylpropional. Lilial — ароматическое вещество, которое использовали для придания косметике цветочного запаха. Ее также внесли в список запрещенных косметических ингредиентов ЕС. В составе она может быть указана как Butylphenyl Methylpropional или Lilial.

Lyral — Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde. Lyral — ароматизатор, который запретили в косметике из-за риска контактной аллергии. В перечне ингредиентов его название может выглядеть как Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde.

Atranol и chloroatranol. Эти ароматические компоненты связаны с экстрактами дубового и древесного мха. Европейская комиссия указала на риск контактной аллергии и запретила их использование в косметических средствах. На этикетке ищите названия Atranol и Chloroatranol.

Запрещены ли в ЕС шампуни с SLS, SLES или силиконами

Нет, наличие SLS, SLES или силиконов не означает, что шампунь запрещен в ЕС. Также не все консерванты, вызывающие вопросы у потребителей, полностью запрещены: для некоторых веществ установлены допустимые концентрации или ограничения для определенных типов косметики.

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Например, метилизотиазолинон (Methylisothiazolinone) разрешен в смываемых косметических средствах только в установленной концентрации — до 0,0015%. Поэтому важно различать полный запрет компонента и правила его использования.

Как проверить, есть ли в шампуне запрещенное вещество

Найдите на упаковке список ингредиентов INCI.

Проверьте, есть ли в нем названия Zinc Pyrithione, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Atranol или Chloroatranol.

Обратите внимание на страну и дату производства: состав одного бренда может изменяться, а формулы для разных рынков могут отличаться.

Если состав неясен, сверьте его с официальным перечнем косметических ингредиентов ЕС или уточните информацию у производителя.

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