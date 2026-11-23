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Какие шампуни запрещены в ЕС: полный список и как проверить состав таких средств в Украине
Какие ингредиенты шампуней запрещены в ЕС: советы по проверке состава шампуня в Украине.
Шампуни, запрещенные в ЕС, — это не отдельные бренды, а косметические средства с определенными компонентами, которые не разрешены европейским законодательством. Среди самых известных примеров — пиритион цинка, ранее используемый в шампунях против перхоти, и ароматизатор Lilial. Однако нельзя утверждать, что конкретный шампунь запрещен в Европе только по его названию: формулы могут отличаться в зависимости от рынка и времени производства.
Какие ингредиенты шампуней запрещены в ЕС
Европейские правила регулируют не торговые марки, а состав косметики. В Регламенте ЕС №1223/2009 запрещенные вещества приведены в приложении II, а компоненты с ограничениями — в приложении III.
Пиритион цинка — Zinc Pyrithione. Пиритион цинка использовали как активный компонент в средствах против перхоти. ЕС запретил его применение в косметике с 1 марта 2022 года. Причиной явилось отнесение вещества к категории, что может влиять на репродуктивную функцию; регулятор также отметил, что для средств против перхоти существуют альтернативные компоненты.
Lilial — Butylphenyl Methylpropional. Lilial — ароматическое вещество, которое использовали для придания косметике цветочного запаха. Ее также внесли в список запрещенных косметических ингредиентов ЕС. В составе она может быть указана как Butylphenyl Methylpropional или Lilial.
Lyral — Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde. Lyral — ароматизатор, который запретили в косметике из-за риска контактной аллергии. В перечне ингредиентов его название может выглядеть как Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde.
Atranol и chloroatranol. Эти ароматические компоненты связаны с экстрактами дубового и древесного мха. Европейская комиссия указала на риск контактной аллергии и запретила их использование в косметических средствах. На этикетке ищите названия Atranol и Chloroatranol.
Запрещены ли в ЕС шампуни с SLS, SLES или силиконами
Нет, наличие SLS, SLES или силиконов не означает, что шампунь запрещен в ЕС. Также не все консерванты, вызывающие вопросы у потребителей, полностью запрещены: для некоторых веществ установлены допустимые концентрации или ограничения для определенных типов косметики.
Например, метилизотиазолинон (Methylisothiazolinone) разрешен в смываемых косметических средствах только в установленной концентрации — до 0,0015%. Поэтому важно различать полный запрет компонента и правила его использования.
Как проверить, есть ли в шампуне запрещенное вещество
Найдите на упаковке список ингредиентов INCI.
Проверьте, есть ли в нем названия Zinc Pyrithione, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Atranol или Chloroatranol.
Обратите внимание на страну и дату производства: состав одного бренда может изменяться, а формулы для разных рынков могут отличаться.
Если состав неясен, сверьте его с официальным перечнем косметических ингредиентов ЕС или уточните информацию у производителя.