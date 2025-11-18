Какие шапки не стоит носить этой зимой: они добавляют с десяток лет и уродуют образ

Зимние женские шапки: антитренды 2025 года / © www.freepik.com/free-photo

Зимняя шапка — не просто теплый аксессуар, а важный элемент гардероба, который может как подчеркнуть красоту, так и испортить внешний вид. Некоторые модели давно утратили актуальность, а другие, даже если они теплые и удобные, делают лицо уставшим, подчеркивают недостатки или добавляют возраст. Чтобы избежать таких неприятностей, стоит знать, каких шапок лучше избегать этой зимой.

Вязаные шапки с помпоном

Когда-то они были в трендах, но сейчас пушистый помпон выглядит довольно странно и не подходит женщинам. Такая модель акцентирует внимание на верхушке и делает силуэт тяжелым, зрительно уменьшая рост и расширяя плечи. К тому же помпон часто создает дисбаланс в пропорциях лица. Лучше выбрать аккуратную шапку-бини без декора из натурального материала.

Тонкие шапки с низкой посадкой

Этот фасон плотно облегает голову и открывает лоб, чем невыгодно подчеркивает морщины, асимметрию или усталость лица. Такие шапки добавляют несколько лет и редко подходят хоть кому-либо. Лучшая альтернатива: мягкие объемные модели, создающие изящный силуэт и не обтягивающие голову.

Шапки с отворотом слишком большого размера

Когда отворот слишком массивный, он производит впечатление тяжелой верхней части образа. Это делает черты лица визуально шире, а прическу — плоской. В результате даже стильный аутфит становится громоздким. Лучше выбирать модели с аккуратным, умеренным отворотом, формирующим гармонический контур.

Шапки с блестящей пряжей или большим декором

Стразы, пайетки, металлические нити и массивные аппликации добавляют возраст так же, как и чрезмерное количество бижутерии. В зимнем образе блеск часто излишний, поэтому лучше обойтись без него. Вместо этого следует обратить внимание на однотонные текстурные модели из натуральной пряжи.

Шапки слишком ярких цветов

Неоновые оттенки, кислотные цвета и детские принты выглядят неуместно на взрослом человеке. Они нарушают баланс образа и часто делают его инфантильным. Что выбрать: благородные оттенки — молочный, бежевый, пудровый, графитовый, шоколадный, темно-синий.