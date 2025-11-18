- Дата публикации
Какие шапки не стоит носить этой зимой: они добавляют с десяток лет и уродуют образ
Правильно подобранная шапка может освежить, омолодить и даже скорректировать черты лица. Главное — избегать моделей, которые искажают пропорции, придают лишний объем и имеют устаревший вид.
Зимняя шапка — не просто теплый аксессуар, а важный элемент гардероба, который может как подчеркнуть красоту, так и испортить внешний вид. Некоторые модели давно утратили актуальность, а другие, даже если они теплые и удобные, делают лицо уставшим, подчеркивают недостатки или добавляют возраст. Чтобы избежать таких неприятностей, стоит знать, каких шапок лучше избегать этой зимой.
Вязаные шапки с помпоном
Когда-то они были в трендах, но сейчас пушистый помпон выглядит довольно странно и не подходит женщинам. Такая модель акцентирует внимание на верхушке и делает силуэт тяжелым, зрительно уменьшая рост и расширяя плечи. К тому же помпон часто создает дисбаланс в пропорциях лица. Лучше выбрать аккуратную шапку-бини без декора из натурального материала.
Тонкие шапки с низкой посадкой
Этот фасон плотно облегает голову и открывает лоб, чем невыгодно подчеркивает морщины, асимметрию или усталость лица. Такие шапки добавляют несколько лет и редко подходят хоть кому-либо. Лучшая альтернатива: мягкие объемные модели, создающие изящный силуэт и не обтягивающие голову.
Шапки с отворотом слишком большого размера
Когда отворот слишком массивный, он производит впечатление тяжелой верхней части образа. Это делает черты лица визуально шире, а прическу — плоской. В результате даже стильный аутфит становится громоздким. Лучше выбирать модели с аккуратным, умеренным отворотом, формирующим гармонический контур.
Шапки с блестящей пряжей или большим декором
Стразы, пайетки, металлические нити и массивные аппликации добавляют возраст так же, как и чрезмерное количество бижутерии. В зимнем образе блеск часто излишний, поэтому лучше обойтись без него. Вместо этого следует обратить внимание на однотонные текстурные модели из натуральной пряжи.
Шапки слишком ярких цветов
Неоновые оттенки, кислотные цвета и детские принты выглядят неуместно на взрослом человеке. Они нарушают баланс образа и часто делают его инфантильным. Что выбрать: благородные оттенки — молочный, бежевый, пудровый, графитовый, шоколадный, темно-синий.