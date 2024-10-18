Какие шапки уже давно не в моде, их никто не носит: чем заменить антитрендовые модели

Есть такие головные уборы, с которыми надо попрощаться раз и навсегда, чтобы не уродовать свой образ.

Без теплой и стильной шапки в холодное время года не обойтись. Поэтому самое время выбрать для себя такую, чтобы была красивой, подходила и грела. Стилисты назвали четыре шапки, которые точно не нужно носить этой зимой, они уже давно не в моде. Рассказываем, какие шапки являются антитрендами осенне-зимнего сезона 2024-2025. И какими моделями их лучше заменить, чтобы было тепло и стильно.

Шапка с надписью или логотипом

Какие шапки не в моде осенью-зимой 2024-2025 / Фото: Freepik

Надписи и логотипы на шапках в осенне-зимнем сезоне 2024-2025 больше не актуальны. В настоящее время царят тренды "тихой роскоши", а такие модели прямо противоположны этой тенденции. К тому же, такие головные уборы больше подходят подросткам, чем молодым женщинам или дамам элегантного возраста. Лучше выбрать однотонную шапку монохромного цвета, которая будет соответствовать стилю верхней одежды.

Шапка со стразами и камешками

Какие шапки не в моде осенью-зимой 2024-2025 / Фото: Freepik

Популярность таких головных уборов уже давно миновала, они больше никогда не вернутся на модный олимп. Шапки со стразами, камешками, блестками и другой неуместной фурнитурой выглядят дешево и смешно. Если вам нравятся шапки с украшениями, то лучше выбрать берет или кепи с качественной дорогостоящей фурнитурой, например, в английском, итальянском или французском стиле.

Шапка из тонкого трикотажа

Какие шапки не в моде осенью-зимой 2024-2025 / Фото: pixabay.com

Эти шапки вышли из моды еще лет семь назад, и сейчас они неактуальны. Такой головной убор делает внешний вид непропорциональным. Голова в такой шапке будет маленькой, что контрастирует с объемной верхней одеждой. А в морозную погоду эта шапка вообще будет бесполезной. В этом сезоне в моде шапки, держащие форму и объем. Поэтому следует обратить внимание на вязаные шапки, меховые и шерстяные кепи или береты.

Шапка с отворотом

Какие шапки не в моде осенью-зимой 2024-2025 / Фото: Freepik

Этот фасон шапки был актуален лет 10 назад, сейчас такая модель вызывает много вопросов ко вкусу обладательницы этого "чулка". Чтобы завершить свой образ шапкой, лучше выбирайте базовый вариант классической бини в монохромных цветах, которая будет одинаково подходить к пуховику, пальто или дубленке.

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