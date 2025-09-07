Какие шапки уже нельзя носить в этом сезоне, они вышли из моды и добавляют с десяток лет

Какие шапки давно вышли из моды / © www.freepik.com/free-photo

С наступлением холодов головной убор становится крайне необходимым. Но часто шапка либо делает образ тяжелым и некрасивым, либо визуально добавляет владелице с десяток лет. Девочки-подростки избегают их, считая немодными, а взрослые женщины иногда жертвуют стилем ради тепла. На самом же деле, можно найти золотую середину — чувствовать себя комфортно и заодно выглядеть потрясающе в своем головном уборе. Нужно только выбрать правильный вариант.

Антирейтинг: шапки, которые лучше не носить осенью-зимой 2025/2026

Вязаные шапки с классическими узорами — косами, снежинками, оленями.

Шапки со стразами, блестками или бусинами.

Головные уборы с огромными помпонами или «ушками».

Модели с сочетанием разных фактур, например, мех, трикотаж и декор.

Какие шапки носить взамен: лучшие модели на осень-зиму 2025/2026

Объемная вязаная шапка — придает легкость, не портит прическу, гармонично смотрится с пуховиком или пальто.

Шапка-бини — простая, лаконичная, идеальная для базовых аутфитов.

Зимняя панама — модный и эффектный акцент повседневного образа, особенно с массивной обувью.

Берет — снова в моде классика. Современные варианты — кожаные, вельветовые или вязаные.

Ушанка-авиатор — без декора, из меха и качественной ткани или кожи. Стильный выбор для смелых женщин.