Какие сидераты нельзя сеять на огороде: эти растения вредят почве и овощным культурам

Какие сидераты нельзя сеять на огороде

Сидераты считаются настоящим «зеленым удобрением», они улучшают структуру почвы, обогащают ее азотом и предотвращают рост сорняков. Но не все растения, которые называют сидератами, подходят для каждого участка. Некоторые культуры вместо пользы могут причинить вред — истощить землю, передать болезни или даже притормозить рост овощей. Чтобы избежать таких проблем, важно знать, какие сидераты сеять нельзя.

Горчица белая

Горчица — популярный сидерат, но имеет одну особенность: она принадлежит к семье капустных. Если после нее высадить капусту, брокколи, редис или репу — вы рискуете получить распространение вредителей и болезней, таких как грыжа капусты или крестоцветная блошка. Совет: сейте горчицу только перед томатами, картофелем или огурцами — для них она будет полезна.

Люцерна

Люцерна имеет мощную корневую систему, проникающую глубоко в землю. С одной стороны, она улучшает структуру почвы, но с другой высасывает из нее питательные вещества, особенно если растет несколько сезонов подряд. Совет: используйте люцерну как кратковременный сидерат, не оставляйте ее на участке надолго.

Рожь

Рожь прекрасно подавляет сорняки, но после ее скашивания в почве остаются вещества-ингибиторы, тормозящие прорастание других культур. Если сразу после ржи высадить морковь, салат или свеклу — всходы могут быть вялыми или совсем не появиться. После ржи следует делать перерыв, по меньшей мере, 3-4 недели, прежде чем сеять овощи.

Горошек

Вика хорошо насыщает почву азотом, но на переувлажненных участках может стать проблемой. Она способствует размножению грибковых спор и корневой гнили, которые затем заражают другие культуры. Совет: во влажных местах лучше выбрать овес или рожь, они высушивают почву и укрепляют ее структуру.

Клевер

Клевер кажется безопасным, однако его корни и микрофлора часто вступают в конкуренцию с овощными культурами, особенно с томатами и перцем. Он может тормозить рост рассады и снижать урожайность. Совет: высевайте клевер только под плодовыми деревьями или как кормовую культуру, а не на грядках с овощами.