Какие сидераты способны заменить навоз: даже самая бедная почва станет черноземом

Если на вашем участке земля уже слишком истощена, а навоза нет, лучшее решение – это посеять сидераты, которые будут насыщать почву необходимыми полезными веществами и разрыхлять землю.

Чтобы собирать богатый урожай овощей со своего участка, землю нужно регулярно подкармливать. И сидераты – это лучший вариант, когда нет перегноя или навоза. К тому же, таким образом можно избежать использования химических удобрений, обладающих способностью накапливаться и закислять почву.

Какие сидераты способны заменить навоз: советы экспертов

Профессиональные агрономы рекомендуют для хорошего урожая сеять клевер, люпин, фацелию и бобовые – горох, фасоль и бобы.

Опытные огородники в свою очередь предлагают комбинированные сидераты, показывающие наилучший результат. Ведь монокультура имеет ограниченное полезное влияние, а смесь растений дает наилучшую подпитку и защиту от болезней и вредителей.

Из смеси сидератов рекомендовано сеять горох и ячмень, а также горчицу с фацелией. Это те культуры, которые способны заменить навоз.

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