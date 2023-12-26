Какие слова остановят любой конфликт: проверенная фраза, работающая в 100% случаях

Что нужно сказать, чтобы прекратить ссориться
Во время любой ссоры, противоречия и напряжение между людьми, находящимися в конфликте, растет. С каждым словом, сопровождающим ссору, ситуация обостряется и может привести к разрыву отношений. Но прежде чем полностью поругаться, подумайте, стоит ли это делать? Есть ли смысл оскорблять и обижаться друг на друга, наговаривая кучу обвинений?
Возможно, лучше набраться терпения, выдержать паузу, сдержать себя, чтобы погасить конфликт и сохранить отношения.
Даже самый тяжелый конфликт сойдет на нет, если вовремя сказать одну простую фразу.
Что нужно сказать, чтобы прекратить конфликт
Любой конфликт мгновенно прекратится, если сказать оппоненту «Да, я согласен/согласна» или «Ты прав/права, я согласен/согласна».
Это не значит, что вы должны проглотить обиду и безоговорочно принять мнение оппонента.
Произнося «Я согласен/согласна», вы показываете, что позволяете оппоненту иметь свое мнение, уважаете его, даже если оно в корне отличается от вашего.
Психологи метода положительной терапии любят рассказывать притчу, помогающую иначе отнестись к мнению других людей. Притча звучит так:
Когда-то давно одного мудреца Муллу Насреддина на старости лет пригласили быть почетным мировым судьей. Дело, которое ему пришлось разбирать, оказалось делом об ограблении. Насреддин выслушал потерпевшего и сказал:
– Да ты прав.
Секретарь суда шепнул ему на ухо:
— Вы еще не привыкли к установленному порядку, судья. Нужно выслушать и другую сторону, прежде чем принять решение.
– Согласен, – кивнул Насреддин.
Выслушав рассказ грабителя, Насреддин снова сказал:
– Я согласен, ты прав.
Секретарь, растерявшись, прошептал:
– Что вы говорите?! Оба не могут быть правы!
— Да, ты прав, — ответил Насреддин.
Воспользуйтесь этим советом и в разгаре ссоры для уменьшения эмоционального напряжения и для собственного принятия слов собеседника, попробуйте сказать "Ты прав/права, я согласен/согласна». Эффект от этих слов вас приятно удивит.
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