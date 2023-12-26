Какие слова остановят любой конфликт: проверенная фраза, работающая в 100% случаях

Что нужно сказать, чтобы прекратить ссориться

Во время любой ссоры, противоречия и напряжение между людьми, находящимися в конфликте, растет. С каждым словом, сопровождающим ссору, ситуация обостряется и может привести к разрыву отношений. Но прежде чем полностью поругаться, подумайте, стоит ли это делать? Есть ли смысл оскорблять и обижаться друг на друга, наговаривая кучу обвинений?

Возможно, лучше набраться терпения, выдержать паузу, сдержать себя, чтобы погасить конфликт и сохранить отношения.

Даже самый тяжелый конфликт сойдет на нет, если вовремя сказать одну простую фразу.

Что нужно сказать, чтобы прекратить конфликт

Любой конфликт мгновенно прекратится, если сказать оппоненту «Да, я согласен/согласна» или «Ты прав/права, я согласен/согласна».

Это не значит, что вы должны проглотить обиду и безоговорочно принять мнение оппонента.

Произнося «Я согласен/согласна», вы показываете, что позволяете оппоненту иметь свое мнение, уважаете его, даже если оно в корне отличается от вашего.

Психологи метода положительной терапии любят рассказывать притчу, помогающую иначе отнестись к мнению других людей. Притча звучит так:

Когда-то давно одного мудреца Муллу Насреддина на старости лет пригласили быть почетным мировым судьей. Дело, которое ему пришлось разбирать, оказалось делом об ограблении. Насреддин выслушал потерпевшего и сказал:

– Да ты прав.

Секретарь суда шепнул ему на ухо:

— Вы еще не привыкли к установленному порядку, судья. Нужно выслушать и другую сторону, прежде чем принять решение.

– Согласен, – кивнул Насреддин.

Выслушав рассказ грабителя, Насреддин снова сказал:

– Я согласен, ты прав.

Секретарь, растерявшись, прошептал:

– Что вы говорите?! Оба не могут быть правы!

— Да, ты прав, — ответил Насреддин.

Воспользуйтесь этим советом и в разгаре ссоры для уменьшения эмоционального напряжения и для собственного принятия слов собеседника, попробуйте сказать "Ты прав/права, я согласен/согласна». Эффект от этих слов вас приятно удивит.

Читайте также: