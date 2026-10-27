ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1771
Время на прочтение
2 мин

Какие слова выдают несчастного человека: психологи назвали пять фраз

Привычные слова влияют на то, как человек оценивает события и собственные возможности. Если постоянно повторять, что ничего не получится, все вокруг счастливее, а изменить жизнь невозможно, постепенно становится сложнее замечать альтернативы и искать решения.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Какие признаки негативного мышления

Какие признаки негативного мышления / © Freepik

Издание Parade в материале о языковых привычках людей, чувствующих себя несчастливыми, собрало характерные высказывания и объяснения психологов. Среди них — фразы о безнадежности, постоянных неудачах и ощущениях собственной неполноценности. Такие слова не всегда свидетельствуют о глубоком неудовлетворении жизнью, но если человек регулярно их повторяет, они могут указывать на негативное восприятие себя и окружающего мира.

Пять фраз, которые могут свидетельствовать о несчастном состоянии человека

  1. «У меня никогда ничего не выходит». Человек сосредотачивается на неудачах и перестает замечать свои достижения. Даже если что-то удается, он может считать это не случайностью, а любую ошибку воспринимать как очередное подтверждение своей несостоятельности. Такой образ мышления лишает мотивации пробовать снова и усложняет движение к желаемым изменениям.

  2. «Почему это всегда случается именно со мной?» Эта фраза отражает ощущение, будто обстоятельства постоянно складываются против человека. Вместо поиска причин конкретной проблемы он воспринимает неприятности как закономерность и ожидает новых неудач. В результате даже ситуации, на которые можно повлиять, кажутся безысходными.

  3. «Другим везет больше, чем мне». Постоянное сравнение себя с другими усиливает недовольство собственной жизнью. Человек видит чужие успехи, отношения, возможности, но не учитывает трудностей, с которыми другие сталкиваются за кулисами. Поэтому собственные достижения кажутся незначительными, а чувство отставания от других только усиливается.

  4. «Я никогда не смогу этого достичь». Такие слова свидетельствуют о неуверенности в своих силах и склонности заранее отказываться от возможностей. Человек может даже не пытаться сменить работу, научиться новому или построить отношения, поскольку убежден, что результат будет отрицательным. Страх неудачи постепенно превращается в ограничение, мешающее двигаться вперед.

  5. «Мне безразлично». Иногда за этой фразой скрывается не настоящее безразличие, а усталость, разочарование или желание защититься от очередной боли. Человек перестает выражать желание, отказывается от того, что раньше доставляло удовольствие, и не хочет обсуждать собственные чувства. Если такая реакция становится обычной, следует обратить внимание на эмоциональное состояние и причины потери интереса.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie