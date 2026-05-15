Какие собаки имеют самый спокойный характер: кинолог назвала три породы

лабрадор / © unsplash.com

Реклама

Выбор собаки часто зависит не только от внешности или популярности породы, но и от образа жизни будущего владельца. Если активным людям обычно советуют энергичных игривых собак, то для спокойного ритма жизни кинологи рекомендуют уравновешенные породы, которые реже имеют проблемы с поведением.

Об этом сообщило издание Express.

Кинолог Элли, которая появилась в видео на TikTok-странице Уилла Атертона, назвала три породы собак, которые, по ее словам, обычно имеют стабильный характер и хорошо приспосабливаются к жизни в семье. В то же время специалист подчеркнула: любая собака может стать проблемной из-за неправильного поведения, отсутствия структуры или недостаточной социализации.

Реклама

Одной из самых спокойных пород кинолог назвала английского мастифа. По ее словам, правильно воспитанные мастифы обычно вырастают ласковыми, эмоционально мягкими и уравновешенными собаками, которые не склонны к конфликтам. В то же время главной сложностью этой породы она назвала большие размеры животного. Американский кинологический клуб описывает мастифов как сильных, массивных и одновременно послушных собак, которые могут быть надежными защитниками семьи. Самцы этой породы могут весить более 100 килограммов, поэтому владельцам важно уметь контролировать такую собаку.

Также Элли посоветовала лабрадоров и золотистых ретриверов. По словам кинолога, эти собаки обычно хорошо ладят как с людьми, так и с другими животными. Если трудности и возникают, то чаще всего они связаны не с агрессией, а с чрезмерной эмоциональностью и возбуждением — например, прыжками, тягой поводка или слишком активным дружелюбием. Она отметила, что такое поведение корректируется благодаря воспитанию и контролю импульсов.

В Pet Plan объясняют, что популярность золотистых ретриверов связана с их дружелюбным темпераментом, игривостью и желанием угождать человеку. Из-за высокого интеллекта этих собак часто привлекают к работе в качестве поводырей или поисково-спасательных животных. Ретриверам необходимо от одного до двух часов физических нагрузок ежедневно.

Третьей породой в списке стал кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Элли назвала этих собак милыми, общительными и комфортными для жизни в семье. По ее словам, они имеют хороший баланс энергичности и спокойствия, а также реже демонстрируют сложные черты характера, которые могут быть свойственны некоторым другим маленьким породам. Для поддержания активности им нужно примерно 45-60 минут физических упражнений в день.

Реклама

Напомним, маленький размер собаки не всегда означает комфортную жизнь в квартире. Эксперты предупреждают, что некоторые популярные породы имеют слишком много энергии, склонны к лаю и тяжело переносят ограниченное пространство.

Новости партнеров