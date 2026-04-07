Какие собаки почти не болеют: ветеринарка назвала 10 самых здоровых пород

При выборе собаки будущие владельцы обычно обращают внимание на характер и внешность, однако одним из ключевых факторов остается здоровье животного. Некоторые породы генетически более выносливые, что может влиять как на качество жизни питомца, так и на расходы на его содержание.

Об этом сообщило издание Express.

Ветеринарка Лиза Кан отметила, что существует по меньшей мере 10 пород, которые статистически реже сталкиваются с заболеваниями и не требуют частых обращений к ветеринарам.

В перечень вошли, в частности, рабочие породы, которые формировались для физических нагрузок и выносливости. Возглавляет список австралийская пастушья собака — животное с высоким уровнем энергии, которое требует регулярной активности, но при этом считается одной из самых крепких по состоянию здоровья. По словам ветеринара, эта порода хорошо адаптирована к активному образу жизни.

Похожими характеристиками отличается бордер-колли. Эти собаки известны не только интеллектом, но и потребностью в постоянной работе и движении, что помогает поддерживать физическую форму даже в старшем возрасте.

В список также попала австралийская овчарка — еще одна рабочая порода, которую разводили с акцентом на выносливость. Среди северных пород отмечают сибирских хаски: несмотря на сложный уход за шерстью, они считаются естественно сильными благодаря происхождению и условиям, в которых формировались.

Отдельно в перечне упоминают басенджи — породу, которая отличается не только относительно крепким здоровьем, но и особенностью голосовых связок, из-за чего эти собаки не лают. Также в список входит шиба-ину — древняя порода с репутацией генетически устойчивой.

Среди охотничьих собак в списке — бигли. Их историческая роль как активных охотников способствовала формированию выносливости, что положительно влияет на общее состояние здоровья.

Лабрадор-ретривер, несмотря на свою популярность как семейный любимец, также считается относительно здоровой породой. В то же время ветеринары отмечают необходимость контроля рациона и физической активности, чтобы избежать возможных проблем с суставами.

В перечень попал и кокер-спаниель. Благодаря компактному телосложению эти собаки менее подвержены некоторым заболеваниям, однако нуждаются в регулярном уходе, в частности за ушами, чтобы предотвратить инфекции.

Отдельно специалист обратила внимание на собак смешанных пород. По ее словам, гибридные животные часто имеют так называемую «гибридную силу» — генетическое разнообразие, которое может снижать риск наследственных болезней.

Напомним, собаки не всегда прямо демонстрируют стресс, но подают сигналы через поведение. Специалисты объяснили, как их правильно распознать.