Какие собаки реже всего болеют: ветеринар назвала 10 пород с крепким здоровьем

Хаски / © pixabay.com

Реклама

Некоторые породы собак от природы имеют более крепкое здоровье, чем другие, и реже нуждаются в частых визитах к ветеринару. По словам ветеринара Лизы Кан, существует по меньшей мере десять пород, которые статистически меньше подвержены заболеваниям благодаря своей генетике и истории разведения.

Об этом сообщило издание Express.

Специалист объясняет, что при выборе домашнего любимца люди обычно обращают внимание на внешность и характер животного. В то же время состояние здоровья также играет важную роль, ведь расходы на лечение, уход и профилактику могут быть значительными. Некоторые породы, по ее словам, отличаются выносливостью и в целом требуют меньше медицинского вмешательства.

Реклама

В список самых здоровых собак ветеринарка отнесла:

Австралийскую пастушью собаку — выносливую рабочую породу с большим запасом энергии. Их выводили для длительной работы, поэтому они хорошо приспособлены к активному образу жизни и реже имеют проблемы со здоровьем.

Бордер-колли — одну из самых умных пород собак. Их работоспособность, любовь к движению и постоянная активность помогают поддерживать хорошую физическую форму и сохранять здоровье на протяжении жизни.

Австралийскую овчарку - породу, которую разводили как рабочую, поэтому она известна выносливостью. Эти собаки сочетают эффектную внешность, густую шерсть и крепкий организм.

Сибирского хаски — породу, сформированную для жизни и работы в холодном климате. Хотя их густая шерсть требует регулярного ухода, эти собаки известны своей природной силой и выносливостью.

Басенджи — породу, которая отличается не только хорошим здоровьем, но и особым строением голосовых связок. Из-за этого собаки практически не лают, что делает их тише большинства других пород.

Шиба-ину — древняя японская порода небольшого размера с характерной «лисьей» внешностью. Благодаря сильной генетике этих собак часто относят к породам с крепким здоровьем.

Бигля — активную охотничью породу, которая исторически использовалась для охоты. Постоянное движение и выносливость помогают этим собакам сохранять хорошее физическое состояние.

Лабрадора-ретривера — одну из самых популярных семейных пород. Они обычно имеют хорошее здоровье, но нуждаются в сбалансированном питании и регулярных физических нагрузках, чтобы избежать проблем с суставами.

Кокер-спаниеля — популярную породу собак среднего размера. Из-за компактного телосложения они реже имеют некоторые проблемы со здоровьем, однако их уши нуждаются в регулярном уходе, чтобы предотвратить инфекции.

Собак смешанных пород — они часто имеют генетическое разнообразие, что может уменьшать риск наследственных болезней.

Напомним, ранее ветеринарный врач предостерег владельцев собак от популярной практики кормления сырым мясом, отметив потенциальные риски для здоровья животных и людей.