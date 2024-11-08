Какие сорняки лучше оставлять на огороде: они повышают урожайность почвы в разы

Борьба с сорняками продолжается с ранней весны до глубокой осени, однако агрономы рекомендуют некоторые из них оставлять на участке.

Рассказываем, какие сорняки работают как сидераты и медоносы, от них в огороде будет сама польза.

Какие сорняки полезны для почвы и опыления овощей, их лучше оставлять на участке

Сорняки-сидераты. Эксперты относят к этому перечню практически все виды сорняков. За счет их разветвленных корней земля насыщается полезными веществами, а наземная часть может служить подкормкой, если осенью прикопать ее в землю. Чтобы получить от сорняков максимальную пользу для почвы, нужно их скосить, прежде чем они зацветут, и оставить на осень для подкормки. Следует знать, что не подходят в качестве сидератов такие растения: дикий портулак, гусятник, вьюнок и лютик. Сорняки-медоносы. Чтобы не было пустоцвета и овощи хорошо плодоносили, на участок нужно привлекать пчел. Чтобы решить эту проблему, достаточно на грядках с кабачками, огурцами или помидорами оставлять следующие растения:

одуванчики;

сурепку;

клевер;

цикорий;

аптечную ромашку.

А чтобы сорняки не оставили семена на вашем огороде, их нужно срезать, как только они начнут отцветать.

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