Какие сорта картофеля наилучшие для пюре и жарки / © pixabay.com

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Наверное, все любят вкусную картошку из собственного огорода. Но не всем известно, какие сорта подходят для пюре, а какой картофель лучше для жарки. Рассказываем, какие сорта более крахмалистые, хорошо развариваются, их следует выбирать для приготовления пюре. А какой картофель имеет кремовую текстуру и не водянистый, его лучше жарить.

Какие лучшие сорта картофеля для пюре: советы опытных огородников

«Мэлоди» — среднеспелый сорт, идеальный для приготовления пюре. Обладает ярким желтым цветом, насыщенным ароматом и мягкой крахмалистой текстурой. Картофель устойчив к болезням, растет крупным и гладким, высокоурожайный.

«Тирас» — раннеспелый картофель с белой мякотью и розовой кожурой, очень крахмалистый. Хорошо разваривается и имеет кремовую текстуру, поэтому является одним из лучших для пюре. Сорт устойчив к болезням, картофель хорошо сохраняется и не гниет.

«Ривьера». Еще один ранний сорт ее можно копать уже на 45 день после высадки. Картофель имеет кремовую мякоть, крахмалистую и ароматную. Сорт устойчив к болезням и вредителям, картофель хорошо сохраняется, не гниет.

«Беллароза» также идеально подходит для приготовления пюре. Картофель крахмалистый и рассыпчатый, хорошо разваривается. Этот сорт очень популярен, потому что имеет высокую урожайность, картофель не гниет и долго сохраняется.

Какой картофель самый лучший для жарки: полезные советы

«Розара». Это раннеспелый высокоурожайный сорт, который плохо разваривается и будет идеальным для жарки. Мякоть картофеля сохраняет форму, потому что имеет плотную консистенцию, поэтому не будет разваливаться во время жарки.

«Аноста» также относится к ранним сортам, клубни вырастают овальными среднего размера. Картофель имеет светло-желтую кожуру и желтую мякоть. Содержимое крахмала в картофеле незначительное, поэтому он хорошо подходит для жарки и чипсов.

«Гранада» — это среднепоздний высокоурожайный сорт. Картофель имеет низкое содержание крахмала, нежную текстуру и хороший вкус. Мякоть картофеля желтого цвета, как и кожура. Этот сорт подходит для жарки и приготовления чипсов.

«Ред Леди» относится к среднеспелым сортам, устойчива к засухе и обладает хорошими вкусовыми свойствами. Картофель этого сорта произрастает достаточно крупным, имеет овальную форму и желтую мякоть. Этот сорт считается универсальным, картофель можно варить, жарить и запекать.

«Славянка». Это среднеспелый сорт картофеля с хорошими вкусовыми свойствами. Картофель имеет розовую кожуру и мякоть кремовой текстуры. Картофель подходит для жарки, тушения и запекания.