Какие сорта картофеля самые вкусные: крахмалистые, хорошо развариваются и имеют насыщенный аромат
Какие разновидности картофеля лучше всего подходят для пюре, варки и запекания: блюда получаются нежными, ароматными и по-настоящему домашними.
Картофель — это основной овощ для приготовления многих любимых блюд. И именно от сорта зависит, будет ли пюре нежным, а жареный картофель ароматным и насыщенным. Не весь картофель одинаков: одни сорта остаются твердыми даже после долгой варки, другие же буквально тают во рту. Однако самой вкусной считается та, что имеет высокое содержание крахмала, хорошо разваривается и выделяет естественный картофельный аромат без водянистости. Именно такие сорта ценят опытные хозяйки и профессиональные повара.
Почему крахмалистые сорта считают самыми вкусными
Крахмал отвечает за текстуру и глубину вкуса. Чем его больше, тем:
более нежным получается пюре;
более рассыпчатым становится вареный картофель;
аромат становится более насыщенным;
вкус получается по-настоящему домашним.
Такие сорта идеальны для варки, тушения, запекания, дерунов и начинок для пирогов.
Какие сорта картофеля считаются лучшими и самыми вкусными
«Славянка». Один из самых популярных крахмалистых сортов, после варки картофель буквально распадается. Обладает глубоким насыщенным вкусом и ярко выраженным ароматом. Идеально подходит для пюре и запеканок.
«Адретта». Настоящая легенда среди вкусных сортов. Ее часто называют «картофелем с детства». Она сладковата на вкус, очень ароматна и прекрасно разваривается. Именно из нее выходит нежнейшее пюре.
«Беллороза». Сочетает высокую крахмалистость с приятной сливочной ноткой во вкусе. Во время варки становится мягкой и рассыпчатой, но не водянистой. Хорошо подходит для домашних блюд и запекания в духовке.
«Розара». Обладает ярким ароматом и нежной структурой. После приготовления не становится резиновой, а сохраняет естественную рыхлость. Особенно вкусна в отварном виде с маслом и зеленью.
«Гранада». Сорт, который ценят за чистый картофельный вкус без горечи. Хорошо разваривается, имеет легкий ореховый оттенок аромата и отлично подходит для пюре и запеканок.