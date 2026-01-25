Какие сорта картофеля самые вкусные: крахмалистые, хорошо развариваются и имеют насыщенный аромат

Какой картофель самый лучший для варки / © unsplash.com

Картофель — это основной овощ для приготовления многих любимых блюд. И именно от сорта зависит, будет ли пюре нежным, а жареный картофель ароматным и насыщенным. Не весь картофель одинаков: одни сорта остаются твердыми даже после долгой варки, другие же буквально тают во рту. Однако самой вкусной считается та, что имеет высокое содержание крахмала, хорошо разваривается и выделяет естественный картофельный аромат без водянистости. Именно такие сорта ценят опытные хозяйки и профессиональные повара.

Почему крахмалистые сорта считают самыми вкусными

Крахмал отвечает за текстуру и глубину вкуса. Чем его больше, тем:

более нежным получается пюре;

более рассыпчатым становится вареный картофель;

аромат становится более насыщенным;

вкус получается по-настоящему домашним.

Такие сорта идеальны для варки, тушения, запекания, дерунов и начинок для пирогов.

Какие сорта картофеля считаются лучшими и самыми вкусными