ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
226
Время на прочтение
2 мин

Какие сорта картофеля самые вкусные: крахмалистые, хорошо развариваются и имеют насыщенный аромат

Какие разновидности картофеля лучше всего подходят для пюре, варки и запекания: блюда получаются нежными, ароматными и по-настоящему домашними.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какой картофель самый лучший для варки

Какой картофель самый лучший для варки / © unsplash.com

Картофель — это основной овощ для приготовления многих любимых блюд. И именно от сорта зависит, будет ли пюре нежным, а жареный картофель ароматным и насыщенным. Не весь картофель одинаков: одни сорта остаются твердыми даже после долгой варки, другие же буквально тают во рту. Однако самой вкусной считается та, что имеет высокое содержание крахмала, хорошо разваривается и выделяет естественный картофельный аромат без водянистости. Именно такие сорта ценят опытные хозяйки и профессиональные повара.

Почему крахмалистые сорта считают самыми вкусными

Крахмал отвечает за текстуру и глубину вкуса. Чем его больше, тем:

  • более нежным получается пюре;

  • более рассыпчатым становится вареный картофель;

  • аромат становится более насыщенным;

  • вкус получается по-настоящему домашним.

Такие сорта идеальны для варки, тушения, запекания, дерунов и начинок для пирогов.

Какие сорта картофеля считаются лучшими и самыми вкусными

  1. «Славянка». Один из самых популярных крахмалистых сортов, после варки картофель буквально распадается. Обладает глубоким насыщенным вкусом и ярко выраженным ароматом. Идеально подходит для пюре и запеканок.

  2. «Адретта». Настоящая легенда среди вкусных сортов. Ее часто называют «картофелем с детства». Она сладковата на вкус, очень ароматна и прекрасно разваривается. Именно из нее выходит нежнейшее пюре.

  3. «Беллороза». Сочетает высокую крахмалистость с приятной сливочной ноткой во вкусе. Во время варки становится мягкой и рассыпчатой, но не водянистой. Хорошо подходит для домашних блюд и запекания в духовке.

  4. «Розара». Обладает ярким ароматом и нежной структурой. После приготовления не становится резиновой, а сохраняет естественную рыхлость. Особенно вкусна в отварном виде с маслом и зеленью.

  5. «Гранада». Сорт, который ценят за чистый картофельный вкус без горечи. Хорошо разваривается, имеет легкий ореховый оттенок аромата и отлично подходит для пюре и запеканок.

Дата публикации
Количество просмотров
226
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie