- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 319
- Время на прочтение
- 1 мин
Какие сорта картофеля считаются самыми худшими: они невкусные, водянистые и формируют мелкие клубни
Эти сорта обычно дают мелкие и невкусные клубни, поэтому при выборе посадочного материала их лучше избегать.
Не каждый сорт картофеля оправдывает ожидания даже при правильном уходе. Часть из них генетически склонна к накоплению избыточной влаги, формированию мелких клубней и неудовлетворительным вкусовым качествам. Чтобы не попасть в передрягу, стоит знать, какие сорта картофеля лучше не сажать на своем огороде.
«Ранняя Звезда». Ультраранний сорт с коротким периодом вегетации. Формирует клубни среднего и мелкого размера, часто неравномерные. Содержимое крахмала имеет низкое, из-за чего после варки мякоть становится водянистой и без выраженного вкуса. Картофель не сносит перепадов температуры, поэтому может долго болеть после заморозков или вообще погибнуть.
«Загадка». Сорт с нестабильной производительностью, формирует большое количество мелких клубней. Мякоть плотная, но часто невкусная из-за низкого содержания сухих веществ. Картофель не переносит засухи, поэтому может вообще не дать урожая в отсутствие дождей.
«Лакомка». Обладает плохими вкусовыми характеристиками. При избытке влаги клубни быстро накапливают воду, становятся мягкими и водянистыми. Урожайность зависит от условий выращивания: при дефиците питания резко уменьшается размер картофеля.