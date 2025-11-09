ТСН в социальных сетях

Какие сорта моркови нельзя сажать: плохо сходят, не вкусные и прихотливые в уходе

Эту морковь очень трудно вырастить, она быстро выпускает стрелки, дает мизерный урожай, не имеет сока и не сладкая.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какую морковь лучше не сеять

Какую морковь лучше не сеять / © Pixabay

Морковь — одна из самых любимых овощных культур всех украинских огородников. Казалось бы, что может быть проще: посеял семена, полил, прополол — и у тебя обильный урожай. Но на практике некоторые сорта оказываются очень прихотливыми. Они плохо сходят, быстро идут в стрелку или дают жесткие, несладкие корнеплоды. Чтобы не тратить время и силы зря, стоит знать, какую морковь опытные агрономы не советуют сажать вообще.

Какие сорта моркови не стоит сажать: плохо сходят и привередливы в уходе

  • Морковь «Витаминная 6». На первый взгляд этот сорт кажется идеальным: яркая, ароматная, с высоким содержанием каротина. Но на самом деле «Витаминная 6» слишком требовательна к почве и влажности. Она плохо переносит тяжелые и кислые почвы, а из-за недостатка воды становится жесткой и трескается. Кроме того, семена этого сорта плохо всходят, поэтому приходится высевать с большим запасом. Многие огородники жалуются, что даже при правильном уходе морковь растет мелкой и неоднородной.

  • «Амстердамская». Этот сорт привлекает ранним созреванием, однако вкусовые качества оставляют желать лучшего. Морковь «Амстердамская» произрастает водянистой, почти без сладости, а ее аромат едва ощутим. К тому же, она плохо сохраняется, из-за тонкой кожицы быстро увядает и загнивает. Такой сорт подходит только для краткосрочного потребления, но не для зимних запасов. Если вы ищете морковь для долгого хранения, выберите другие более выносливые варианты.

  • «Нантский 4». Популярный ранее сорт «Нантская 4» очень чувствителен к недостатку влаги. Если поливать неравномерно, корнеплоды становятся жесткими и невкусными. Кроме того, морковь этого сорта плохо растет на участках, где очень жарко и быстро теряет цвет под прямым солнцем. Поэтому огородники часто получают некачественный урожай с мелкими деформированными плодами.

Какую морковь следует выбрать вместо этих сортов

Если хотите получить стабильный и вкусный урожай, специалисты советуют обратить внимание на «Шантане Ред Коред», «Нектар», «Балтимор F1» и «Олимпус». Эти сорта отличаются высокой схожестью, хорошим сладким вкусом и устойчивостью к неблагоприятным условиям. Они не нуждаются в чрезмерном уходе и прекрасно хранятся зимой.

