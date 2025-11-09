Какие сорта моркови нельзя сажать: плохо сходят, не вкусные и прихотливые в уходе

Какую морковь лучше не сеять / © Pixabay

Морковь — одна из самых любимых овощных культур всех украинских огородников. Казалось бы, что может быть проще: посеял семена, полил, прополол — и у тебя обильный урожай. Но на практике некоторые сорта оказываются очень прихотливыми. Они плохо сходят, быстро идут в стрелку или дают жесткие, несладкие корнеплоды. Чтобы не тратить время и силы зря, стоит знать, какую морковь опытные агрономы не советуют сажать вообще.

Какие сорта моркови не стоит сажать: плохо сходят и привередливы в уходе

Морковь «Витаминная 6». На первый взгляд этот сорт кажется идеальным: яркая, ароматная, с высоким содержанием каротина. Но на самом деле «Витаминная 6» слишком требовательна к почве и влажности. Она плохо переносит тяжелые и кислые почвы, а из-за недостатка воды становится жесткой и трескается. Кроме того, семена этого сорта плохо всходят, поэтому приходится высевать с большим запасом. Многие огородники жалуются, что даже при правильном уходе морковь растет мелкой и неоднородной.

«Амстердамская». Этот сорт привлекает ранним созреванием, однако вкусовые качества оставляют желать лучшего. Морковь «Амстердамская» произрастает водянистой, почти без сладости, а ее аромат едва ощутим. К тому же, она плохо сохраняется, из-за тонкой кожицы быстро увядает и загнивает. Такой сорт подходит только для краткосрочного потребления, но не для зимних запасов. Если вы ищете морковь для долгого хранения, выберите другие более выносливые варианты.

«Нантский 4». Популярный ранее сорт «Нантская 4» очень чувствителен к недостатку влаги. Если поливать неравномерно, корнеплоды становятся жесткими и невкусными. Кроме того, морковь этого сорта плохо растет на участках, где очень жарко и быстро теряет цвет под прямым солнцем. Поэтому огородники часто получают некачественный урожай с мелкими деформированными плодами.

Какую морковь следует выбрать вместо этих сортов

Если хотите получить стабильный и вкусный урожай, специалисты советуют обратить внимание на «Шантане Ред Коред», «Нектар», «Балтимор F1» и «Олимпус». Эти сорта отличаются высокой схожестью, хорошим сладким вкусом и устойчивостью к неблагоприятным условиям. Они не нуждаются в чрезмерном уходе и прекрасно хранятся зимой.