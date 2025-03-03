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Какие сорта огурцов посадить в 2025 году: имеют высокую урожайность и устойчивы к болезням

Какие сорта огурцов посадить в 2025 году: имеют высокую урожайность и устойчивы к болезням

Какие сорта огурцов самые лучшие / Фото: pixabay.com

Огурцы со своей грядки самые вкусные, поэтому каждый украинский хозяин обязательно высевает их на своем огороде.

Рассказываем, какие сорта огурцов отличаются высокой урожайностью, хорошими вкусовыми свойствами, устойчивы к заболеваниям и неприхотливы в уходе.

Какие огурцы лучшие для выращивания в открытом грунте

  1. "Нежинский дар". Это украинский среднеспелый сорт, который ценится за вкусовые свойства и неприхотливость в уходе. Огурцы очень сочные, хрустящие и ароматные, имеют мягкую кожицу без горечи. Сорт устойчив к болезням, обладает высокой урожайностью, считается самым лучшим для консервирования.
  2. "Аккорд". Раннеспелый сорт – первые плоды появляются на 45 день, имеет высокую урожайность, легок в выращивании. Огурцы очень вкусные и сочные со свежим ароматом. С одного куста можно собрать до пяти килограммов плодов. Это один из лучших сортов для засолки, плоды не сморщиваются и очень хрустящие.
  3. "Амур". Сорт огурцов имеет высокую урожайность, за что любят его все огородники. Даже без подкормки с маленькой грядки можно собрать до 28 килограммов плодов, а если внести удобрения, то показатель увеличивается вдвое. Этим огурцам не страшны болезни и резкие перепады температуры. Плоды вырастают сочными и вкусными.
  4. "Герцог". Этот раннеспелый сорт известен своими крупными, сочными и ароматными плодами. Его лучше всего выращивать в теплице. Огурцы обладают хорошими вкусовыми свойствами, хрустящие с освежающим ароматом.
  5. "Апрельский". Раннеспелый гибрид, первые огурчики появляются через 50 дней. Плоды имеют средний размер, сладковатые на вкус, очень хрустящие и подходят для салатов. Этот сорт можно высевать в апреле, он устойчив к холоду и различным заболеваниям.
  6. "Сахарный малыш". Огурцы обладают высокой урожайностью и повышенной выносливостью к болезням. Первые огурцы появляются уже через 40 дней, обладают превосходными вкусовыми свойствами и освежающим ароматом. Для опыления не нуждаются в насекомых.

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